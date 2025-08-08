Singura comună din județul Bistriţa-Năsăud care a anunțat că anulează zilele localităţii, invocând austeritatea

O singură comună din judeţul Bistriţa-Năsăud a anunţat public, până la această dată, că anulează evenimentele programate la mijlocul lunii august pentru a marca zilele localităţii, invocând măsurile de austeritate.

Este vorba despre comuna Feldru, unde o parte importantă a populaţiei este plecată la muncă în străinătate.

Autorităţile locale au precizat, într-o postare pe pagina de socializare a primăriei, că doresc să aloce fondurile bugetare pentru proiecte de infrastructură, scrie Agerpres.

"Dragi cetăţeni, dorim să vă aducem la cunoştinţă că, în contextul actual marcat de măsuri de austeritate şi responsabilitate financiară, Zilele Comunei Feldru nu se vor organiza în acest an. Împreună cu domnul primar, domnul viceprimar şi membrii Consiliului Local, am luat această decizie pentru a putea direcţiona fondurile către proiecte importante, care vor contribui la dezvoltarea durabilă a comunei şi la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru toţi cetăţenii. În perioada următoare, eforturile noastre se vor concentra pe finalizarea şi implementarea următoarelor investiţii: finalizarea celor două tronsoane de asfaltări în Feldru şi a reţelei de canalizare din satul Nepos, finalizarea căminului cultural din Feldru, amenajarea pieţei agroalimentare, construirea terenului sintetic de sport din Feldru, realizarea unui parc fotovoltaic, modernizarea drumurilor agricole din Feldru şi Nepos, montarea camerelor de supraveghere în comună şi instalarea semafoarelor pentru siguranţa rutieră, amenajarea staţiilor de încărcare pentru maşini electrice", se arată în informarea publicată pe Facebook de Primăria Feldru.

Un județ în sărbătoare

Manifestările programate în aceeaşi perioadă de alte două comune din judeţ vor avea, însă, loc. Astfel, în 15 august, Primăria comunei Şieu organizează Festivalul cântecului, jocului şi portului de pe Valea Şieului, iar în perioada 16-17 august vor avea loc Zilele comunei Telciu.

De asemenea, în perioada 22-24 august se vor ţine Zilele oraşului Sângeorz-Băi.

Municipiul reşedinţă de judeţ, Bistriţa, s-a sărbătorit în intervalul 18-20 iulie, iar printre artiştii care au cântat pe scena din centrul oraşului s-au numărat Theo Rose, The Urs, Mira, Oana Radu, Tania Turtureanu.

Alte primării care au organizat, începând cu luna mai şi până în prezent, zilele localităţii sau festivaluri folclorice în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Cultură sunt cele din oraşul Năsăud şi comunele Căianu Mic, Spermezeu, Silivaşu de Câmpie, Salva, Târlişua.

Consiliul Judeţean (CJ) Bistriţa-Năsăud ar fi urmat să susţină financiar, la acest sfârşit de săptămână, Festivalul usturoiului în ţinutul contelui Dracula, din Pasul Tihuţa, însă evenimentul a fost anulat încă din iulie, după ce nu mai fusese organizat din anul 2019. În schimb, în perioada 15-17 august, CJ va organiza, prin Complexul Muzeal, festivalul ArtCast Teleki de la Posmuş, aflat la a patra ediţie.

