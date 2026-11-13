Sistem integrat de deșeuri cu pubele cu cip și insule cu cartelă, lansat în Harghita

Județul Harghita a intrat în faza finală de pregătire a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, programat pentru decembrie 2026, care va utiliza tehnologie RFID pentru monitorizare și identificare electronică a utilizatorilor, relatează site-ul dezvoltarepersonala.ro. Totuși, data la care ar începe programul nu este certă, președintele CJ Harghita cerând joi, 12 noiembrie, o amânare de șase luni.

Harghita se apropie de punerea în funcțiune, planificată pentru decembrie 2026, a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, marcând un pas major după 13 ani de investiții și pregătiri.

Sistemul va organiza unitar toate etapele gestionării deșeurilor, de la colectarea din gospodării până la sortare, tratare și depozitare, sprijinit de infrastructura europeană și tehnologii de monitorizare modernă.

O caracteristică distinctivă o constituie identificarea electronică a recipientelor: pubelele vor fi dotate cu cipuri RFID, iar sacii cu coduri de bare, facilitând asocierea fiecărui deșeu cu utilizatorul și aplicarea principiului „Plătește pentru cât arunci”.

Fiecare recipient individual destinat deșeurilor reziduale va fi identificat electronic, iar sistemul va înregistra automat golirea, oferind o evidență transparentă care permite clarificarea eventualelor neconcordanțe sau reclamații.

Autovehiculele de colectare vor fi echipate cu camere de supraveghere video, inclusiv înregistrarea operațiunilor de golire, pentru a verifica situația în cazul sesizărilor privind deteriorarea recipientelor.

În zonele de blocuri, colectarea se va realiza prin puncte comune, incluzând insule de colectare securizate cu acces controlat prin cartelă, pentru o mai bună organizare a infrastructurii.

Un rol central îl are Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, care asigură sortarea, tratarea și depozitarea conformă, reducând cantitatea de deșeuri care ajung la depozitele finale prin recuperare maximă a materialelor.

În februarie 2026 a fost semnat contractul de concesiune pentru opt ani, asociind RDE Harghita, AVE România și RDE Huron, pas care a permis intrarea în etapa de pregătire operațională.

Gospodăriile din mediul rural vor primi recipiente negre de 120 de litri cu cip RFID pentru deșeurile reziduale, saci pentru hârtie, carton, plastic și metal, precum și compostoare de 350 de litri pentru biodeșeuri.

Pentru casele individuale din zonele urbane, biodeșeurile vor fi colectate separat în recipiente maro, în timp ce pentru locuitorii de la bloc vor fi organizate puncte comune; au fost achiziționate aproximativ 74.000 de pubele și 71.850 de compostoare.

Proiectul a dus deja la închiderea și ecologizarea a opt depozite municipale vechi, neconforme cu normele de protecția mediului.

În prezent, se finalizează contractele cu populația și se distribuie recipientele, în vederea lansării serviciului în luna decembrie 2026.

Preşedintele CJ propune amânarea aplicării programului „Plăteşte pentru cât arunci”

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna-Botond, propune amânarea cu şase luni a aplicării principiului "Plăteşte pentru cât arunci", în cadrul noului sistem integrat de management al deşeurilor, pentru a permite populaţiei să se adapteze la acesta, se arată într-un comunicat transmis de instituţie.

Propunerea a fost formulată, joi, 12 noiembrie, în cadrul unei întâlniri cu primarii din judeţ şi specialiştii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor (ADI SIMD) Harghita.

Iniţiativa vine în urma consultărilor cu cetăţenii şi după ce s-a analizat modul în care au funcţionat până în prezent serviciile de salubritate, mai menţionează sursa citată.

Amânarea ar urma să înceapă la 1 ianuarie 2027, iar în cele şase luni de tranziţie se propune aplicarea unor tarife lunare unitare, de 21 de lei de persoană în mediul rural şi 26 de lei de persoană în mediul urban.

Acestea ar include colectarea deşeurilor reziduale la frecvenţa maximă prevăzută, respectiv de două ori pe lună în mediul rural şi de patru ori pe lună în mediul urban.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna-Botond, a explicat că propunerea vine ca răspuns la preocupările exprimate de cetăţeni în cadrul întâlnirilor organizate în localităţile judeţului, dar şi prin numeroasele mesaje şi sesizări primite în ultimele săptămâni.

„Am ascultat şi am înţeles îngrijorările oamenilor. Nu putem schimba radical, de la o zi la alta, obiceiurile şi modul în care familiile îşi gestionează deşeurile. De aceea, am propus amânarea cu şase luni a aplicării principiului 'Plăteşti pentru cât arunci'. În acest timp trebuie să informăm mai bine populaţia, să pregătim gospodăriile pentru colectarea separată şi să îmbunătăţim funcţionarea sistemului. Acest sistem a fost gândit pentru comunitate şi trebuie să fie, înainte de toate, în slujba comunităţii noastre”, a declarat Bíró Barna-Botond, citat în comunicatul de presă.

El a precizat că, înainte de formularea acestei propuneri, a solicitat clarificări din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind legalitatea deciziilor şi a modului de stabilire a tarifelor, iar răspunsul primit confirmă că ADI SIMD Harghita a respectat prevederile legale.

Totodată, analiza contractelor de salubritate anterioare a evidenţiat diferenţe în pregătirea localităţilor pentru noul sistem.

În mediul rural, colectarea separată nu a fost implementată într-o măsură suficientă, iar în mediul urban nu a fost asigurată colectarea şi transportul deşeurilor biodegradabile, se mai arată în comunicat.

În perioada de tranziţie, operatorii de salubritate, specialiştii ADI SIMD Harghita şi autorităţile locale ar urma să deruleze o campanie de informare şi conştientizare a populaţiei, privind aplicarea regulilor de colectare separată.

De asemenea, sistemul ar putea fi ajustat în funcţie de nevoile gospodăriilor. Astfel, cei care au nevoie de recipiente de capacitate mai mică sau mai mare, de 60, respectiv 240 de litri, vor putea solicita înlocuirea acestora operatorilor de salubritate.

În perioada următoare, autorităţile locale vor analiza propunerea, urmând ca Adunarea Generală a ADI SIMD Harghita să adopte o decizie.

Până atunci, cetăţenii care au semnat deja contractele de salubritate nu trebuie să întreprindă niciun demers suplimentar. Cei care nu au încheiat încă un contract sunt încurajaţi să facă acest lucru în următoarele două-trei săptămâni, pentru a asigura continuitatea serviciului de colectare, transport şi gestionare corespunzătoare a deşeurilor.

„Noul sistem integrat de management al deşeurilor, conceput în anul 2012 şi dezvoltat în anii următori, urmăreşte să asigure servicii moderne de salubritate şi protecţia mediului pe termen lung. Obiectivul rămâne construirea unui sistem funcţional, adaptat nevoilor cetăţenilor şi comunităţilor din judeţul Harghita, care să fie viabil pentru următorii 10-20 de ani”, se mai arată în documentul citat.

Editor : Liviu Cojan