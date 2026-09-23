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Sisteme antiaeriene ale României, modernizate de Rheinmetall pentru lupta antidronă, au picat testele de recepţie. Ce spune Nicuşor Dan

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Sistem Oerlikon GDF 103 foto Rheinmetall
Sistem Oerlikon GDF 103. Foto: Rheinmetall
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Preşedintele Nicuşor Dan a comentat miercuri, la New York, informaţiile potrivit cărora două sisteme antiaeriene ale României, modernizate de compania germană Rheinmetall pentru lupta antidronă, au picat testele de recepţie, afirmând că „se mai întâmplă” astfel de situaţii, iar procedura de recepţie poate fi corectată.

Potrivit G4Media.ro, care citează un document al Ministerului Apărării Naţionale, două dintre cele patru sisteme de apărare antiaeriană formate din 24 de tunuri, trimise de România la compania germană Rheinmetall pentru modernizare şi transformarea lor pentru lupta antidronă, nu au trecut testele de recepţie. Primele două sisteme ar fi trebuit livrate în aprilie 2026. Compania germană şi-a asumat înlocuirea lor, iar partea română a aplicat penalizări pentru întârzieri.

Aflat la New York, şeful statului a afirmat că aceste proceduri pot fi „corectate”.

„Legat de ce mă întrebaţi cu Rheinmetall, se mai întâmplă. Este o procedură de recepţie care se poate corecta. Din câte înţeleg, nu este pe programul SAFE, ci pe o achiziţie anterioară a statului român, se mai întâmplă lucrurile astea”, a afirmat Nicuşor Dan, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Editor : Liviu Cojan

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