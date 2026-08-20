Sistemul de medicină legală din România riscă să-și restrângă activitatea până la preluarea exclusivă a urgențelor. Doar 25 de medici legiști lucrează în București, față de un necesar de 80, iar la Brașov salariile au fost plătite cu întârziere în august. Reprezentanții sistemului cer Guvernului fonduri urgente și constituirea unei celule de criză, avertizând că blocajele ar putea afecta anchetele penale.

Problemele cu care se confruntă sistemul de medicină legală sunt semnalate de mult timp, însă au rămas fără rezolvare. Reprezentanții acestuia avertizează din nou că instituțiile nu mai dispun de personalul și resursele financiare necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții normale.

În lipsa unor măsuri urgente, activitatea ar putea fi restrânsă până la gestionarea exclusivă a urgențelor. O asemenea decizie ar putea genera întârzieri majore în anchetele penale, dar și în alte proceduri care depind de realizarea expertizelor medico-legale.

Deficitul de personal este unul dintre principalele motive invocate. În București lucrează numai 25 de medici legiști, în condițiile în care necesarul ar fi de 80.

Problema este dublată de lipsa banilor. În luna august, angajații din Brașov nu și-au putut încasa salariile la timp, situație care evidențiază dificultățile financiare cu care se confruntă sistemul.

Consiliul Superior de Medicină Legală, Institutul Național de Medicină Legală și reprezentanții sindicali cer Guvernului să aloce urgent fondurile necesare pentru plata salariilor. Aceștia solicită și constituirea unei celule de criză interministeriale, care să identifice și să pună în aplicare soluții pentru problemele sistemului.

O altă cerere vizează actualizarea tarifelor percepute pentru expertizele medico-legale, care nu au mai fost modificate din 2006.

Reprezentanții sistemului solicită, de asemenea, ca parchetele, instanțele și Poliția să achite la timp facturile pentru serviciile efectuate. În prezent există restanțe la plată care datează inclusiv din 2023.

Editor : Ș.A.