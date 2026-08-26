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Video Sistemul de termoficare din Capitală, într-un moment critic: o treime dintre blocurile din București nu au apă caldă

Sebastian Boldea Data actualizării: Data publicării:
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Bucureștiul, paralizat de lucrări la conducte de termoficare. Foto: Captură video Digi24
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Bucureștenii sunt ținuți sub dușuri cu apă rece. Mai bine de o treime dintre blocurile din Capitală nu au în prezent apă caldă. Problema importantă este cum va intra Bucureștiul în iarnă, în contextul în care sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii sunt nevoiți să  se ocupe mai degrabă de cârpeli.

Sistemul de termoficare al Capitalei este în prezent într-un moment critic, pentru că funcționează la o capacitate de aproape 60%. Sunt în jur de 1.000 de blocuri unde apa caldă nu ajunge absolut deloc, iar aproape 3.000 de blocuri sunt deficitare, adică teoretic au furnizare cu apă caldă, dar e mai degrabă... rece sau cu o presiune destul de scăzută.

Acest lucru se întâmplă pentru că sunt zeci de șantiere deschise pe străzile Capitalei, motiv pentru care inclusiv de săptămâna viitoare, din momentul în care se vor deschide școlile, traficul va fi îngreunat.

Din aproximativ o mie de kilometri de conducte principale pe care le are Capitala în prezent, doar puțin peste un sfert au fost modernizate.

Pe de altă parte, sunt 3.000 de kilometri de conducte secundare unde apar tot felul de avarii, motiv pentru care muncitorii din cadrul Termoenergetica nu pot ține pasul cu modernizarea acestora, pentru că trebuie să se ocupe de avariile care apar între timp.

Editor : Ș.R.

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