Live TV

Site-ul DNSC a înregistrat temporar dificultăţi de accesare: posibil atac DDoS

Data actualizării: Data publicării:
hacker gettyimages
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Site-ul DNSC a înregistrat temporar dificultăţi de accesare, pe fondul unui volum neobişnuit de mare de solicitări provenite simultan din surse multiple, iar analiza datelor tehnice disponibile indică posibilitatea unui atac de tip DDoS, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică printr-un comunicat.

„Site-ul http://www.dnsc.ro a înregistrat temporar dificultăţi de accesare, pe fondul unui volum neobişnuit de mare de solicitări provenite simultan din surse multiple. Analiza datelor tehnice disponibile indică posibilitatea unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), care a generat o creştere semnificativă a traficului şi a afectat temporar disponibilitatea platformei”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, imediat după identificarea situaţiei au fost aplicate măsuri suplimentare de protecţie şi optimizare, în vederea limitării impactului şi restabilirii funcţionării normale a site-ului.

În urma intervenţiilor tehnice, funcţionarea site-ului dnsc.ro s-a stabilizat, iar echipele responsabile monitorizează în continuare infrastructura şi evoluţia traficului pentru a preveni şi gestiona eventuale incidente similare, se precizează în comunicat.

„Menţinerea disponibilităţii online reprezintă o prioritate, fiind luate permanent măsurile tehnice necesare pentru asigurarea continuităţii acestora”, transmit reprezentanţii DNSC.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dungaciu4
1
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
senatoarea Victoria Stoiciu
3
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
4
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
5
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
Digi Sport
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
retele sociale
Eșec. Tot mai mulți tineri australieni sub 16 ani folosesc rețelele sociale după interzicerea acestora
Ce înseamnă DDoS. Foto Getty Images
Ce este un atac DDoS și cum poate bloca un site. Cum ajung dispozitivele personale sub controlul atacatorilor și cum le protejezi
simion aur inquam george calin
Un web designer din Republica Moldova este în spatele site-ului AUR pentru suspendarea președintelui
sediu ancpi
Aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra este mai aproape de remediere. Care este stadiul testelor făcute de autorități
hacker in fata unui computer
Ipotezele în cazul atacului asupra ANP. Șeful DNSC, detalii despre cine ar fi făptașii: „Gruparea a mai fost prezentă în România”
Recomandările redacţiei
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_079_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după Raportul PISA: Șansa unui copil de a avea rezultate...
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Senatul a votat eliminarea „dublei admiteri” la liceu. Proiectul...
ccr curtea constitutionala
PNL şi USR sesizează Curtea Constituțională privind deplasările...
drona profimedia
Alertă de dronă în cinci județe din estul României. Chișinăul anunță...
Ultimele știri
Marea Britanie trimite rachete Patriot Ucrainei înainte de iarnă. Pachet militar de 116 milioane de lire pentru apărarea aeriană
Reacția lui Ponta, după ce numele lui a apărut pe lista de pasageri a unui avion privat spre Mykonos
Vor fi probleme cu aprovizionarea globală cu motorină până la începutul anului următor, avertizează șefi din industria petrolieră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit la doar 22 de ani, după o viață de luptă. Cine era Lucia Sisic, frumoasa Miss Austria care trecuse...
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
Numele surpriză care ar putea ieşi de pe lista celor de la FCSB: „Noi am crezut că se va putea întoarce!”...
editiadedimineata.ro
Modelele de inteligență artificială, tot mai greu de monitorizat
Fanatik.ro
Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj la 23:57! Cristian Perea a fost prezentat oficial...
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin...
Digi FM
Scrisoarea regelui Charles. Ce transmite despre statutul lui Harry şi Meghan după revenirea lor în Regatul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Daniel Stanciu: ”Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un cuplu de Oscar la Veneția: Penelope Cruz și Javier Bardem, fermecători pe Lido. Doi îndrăgostiți...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
E cert! Pensiile vor crește în 2027. Confirmări din guvern și de la Consiliul Fiscal. Dar și un avertisment...
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
"Doctorul mi-a spus că probabil mai am în jur de 10 ani de trăit". Diagnosticul pe care Pamela Anderson l-a...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă