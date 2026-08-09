Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Irinel Ionel Scrioşteanu, care a coordonat acţiunea de pe Dunăre de la Bala, afirmă că reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune, după ce s-a reuşit direcţionarea spre Cernavodă a aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă. El avertizează, însă, că pericolul nu a trecut.

„Mă bucur mult că eforturile noastre din ultima săptămână pentru intervenţia din zona Bala au avut rezultate bune şi reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune. Practic, am reuşit să inversăm trendul de scădere cu unul de uşoară creştere. Conform estimărilor, cei 8 cm «câştigaţi» înseamnă că am reuşit să redirecţionăm spre Cernavodă aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă”, a scris, duminică, pe Facebook, Irinel Ionel Scrioşteanu.

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Acesta apreciază că a fost cea mai dificilă operaţiune la care a participat de cânt este în funcţie: ”Coordonarea intervenţiei de la Bala a fost o provocare majoră şi mă bucur că am putut să o îndeplinesc până în acest moment”.

„Dar pericolul nu a trecut, curenţii Dunării sunt puternici şi pot fi foarte imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziţia actuală şi se poate diminua (sau chiar anula) redirecţionarea debitului suplimentar spre Cernavodă”, avertizează Scrioşteanu.

Acesta a precizat că, pentru a preveni un asemenea scenariu, la Bala se continuă intervenţia şi monitorizarea.

Ministerul Energiei a anunţat, duminică după-amiază, că se văd primele rezultate ale operaţiunilor derulate pentru a limita scăderea debitului Dunării în zona Centralei de la Cernavodă.

În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 centimetri, în condiţiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 centimetri. Astfel, estimează specialiştii, se permite funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin următoarele nouă zile. În plus, aceştia anunţă că efectele ultimelor două barje scufundate sunt aşteptate să se reflecte suplimentar în evoluţia nivelului apei în perioada imediat următoare.

Două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în braţul Bala şi alte două în amonte, oblic faţă de direcţia curentului - pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă, operaţiunile fiind încheiate sâmbătă seară.

Editor : C.A.