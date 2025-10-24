Live TV

Video Situație bizară în Bistrița: doi foști parteneri s-au ales cu ordine de protecție, unul împotriva celuilalt. Ce s-a întâmplat

Data publicării:
mașină de poliție
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

Doi foști parteneri din Bistrița s-au ales cu ordine de protecție unul împotriva celuilalt, după ce femeia, inițial considerată victimă, și-a agresat fostul concubin și pe mama acestuia. Polițiștii vorbesc despre un caz de ordin de protecție încrucișat, întâlnit rar.

Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Bistrița, unde o femeie de 33 de ani și-a agresat fostul concubin și pe mama acestuia, într-o parcare a unui imobil.

Scena s-a desfășurat sub privirile martorilor, astfel că polițiștii au fost chemați de urgență, iar la fața locului aceștia au constatat că femeia l-a atacat fizic pe fostul partener, deși împotriva acestuia era emis un ordin de protecție valabil pentru un an.

Mama bărbatului a fost, de asemenea, agresată.

Cazul a luat o turnură neobișnuită. În urma incidentului a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii, valabil pentru cinci zile.

Astfel, ambii foști parteneri se află sub incidența unor ordine de protecție încrucișate. Este o situație întâlnită rar, în care ambele părți implicate într-un conflict solicită protecție legală una împotriva celeilalte, iar instanța decide să le acorde.

În urma conflictului, polițiștii au deschis și un dosar penal pentru violență domestică.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Digi Sport
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților...
Vladimir Putin și Donald Trump
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”
The Wider Image: Desert standoff fuels tensions
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve...
Ultimele știri
Președintele venezuelean Nicolas Maduro, apel către SUA: „Vă rog, fără război nebunesc!”. Trump, hotărât să înlăture „narcotraficanții”
Dependența Rusiei de China. Operațiunea militară a Moscovei „ar arăta ca un gunoi” fără ajutorul Beijingului
În Donețk, soldații ruși au executat o familie în propria casă. „Un masacru ce cele comise de Gestapo”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul a fost arestat preventiv
barbat arestat
Un bărbat din Cluj, arestat după ce a încălcat de 17 ori ordinul de protecție emis de fosta iubită
masini de pompieri la un bloc unde a avut loc explozie
Primele imagini de la locul exploziei din Bistrița
pompieri 112
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa, duminică dimineață. „O posibilă acumulare de gaze”
2025-09-07-1889
Primarii și consilierii locali cu ordine de protecție ar putea fi suspendați pe durata acestuia, propune un proiect depus la Parlament
Partenerii noștri
Pe Roz
Dakota Johnson, dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Chris Martin. Semnalele care o pun în gardă când...
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna 1-2: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Cum au rezistat Kristen Bell și Dax Shepard 12 ani împreună: „Compromisurile trebuie să funcționeze pentru...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Actriță celebră și prietenă apropiată de Nicole Kidman, reacție neașteptată despre divorțul ei: „Sunt foarte...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...