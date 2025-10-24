Doi foști parteneri din Bistrița s-au ales cu ordine de protecție unul împotriva celuilalt, după ce femeia, inițial considerată victimă, și-a agresat fostul concubin și pe mama acestuia. Polițiștii vorbesc despre un caz de ordin de protecție încrucișat, întâlnit rar.

Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Bistrița, unde o femeie de 33 de ani și-a agresat fostul concubin și pe mama acestuia, într-o parcare a unui imobil.

Scena s-a desfășurat sub privirile martorilor, astfel că polițiștii au fost chemați de urgență, iar la fața locului aceștia au constatat că femeia l-a atacat fizic pe fostul partener, deși împotriva acestuia era emis un ordin de protecție valabil pentru un an.

Mama bărbatului a fost, de asemenea, agresată.

Cazul a luat o turnură neobișnuită. În urma incidentului a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii, valabil pentru cinci zile.

Astfel, ambii foști parteneri se află sub incidența unor ordine de protecție încrucișate. Este o situație întâlnită rar, în care ambele părți implicate într-un conflict solicită protecție legală una împotriva celeilalte, iar instanța decide să le acorde.

În urma conflictului, polițiștii au deschis și un dosar penal pentru violență domestică.

