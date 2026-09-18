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Situație de urgență într-o localitate din Timiș: scurgeri mari de gaze, după fisurarea unei conducte. Oamenii din zonă au fost evacuați

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Avarie la o conductă de gaze în județul Timiș. Foto via News.ro.
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O conductă de gaz s-a fisurat, vineri seară, pe o stradă din localitatea Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, şi au fost scurgeri mari de gaze. Populaţia a fost evacuată preventiv pe o rază de aproximativ 500 de metri pătraţi pănă la remedierea defecţiunii.

Astăzi, 18 septembrie 2026, în jurul orei 18:40, pompierii au fost solicitaţi să asigure măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) specifice, în urma fisurării unei conducte de gaz, pe strada Nicolae Bălcescu din Sânnicolau Mare. La locul evenimentului s-au deplasat, de urgenţă, trei autospeciale de stingere şi o autosanitară SMURD, cu echipajele aferente, din cadrul Secţiei de Pompieri Sânnicolau Mare, precum şi o autospecială CBRN din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Timişoara”, anunţă, vineri seară, ISU Timiş.

Totodată, a fost anunţat operatorul de gaze naturale, care va trimite în teren o echipă specializată pentru remedierea avariei.

Având în vedere scurgerile mari de gaze, pentru protejarea populaţiei, s-a dispus evacuarea locuitorilor pe o rază de aproximativ 500 de metri pătraţi, cu sprijinul unor echipaje din cadrul IPJ Timiş şi IJJ Timiş, până la remedierea avariei de către echipele specializate”, au precizat pompierii.

În urma intervenției, echipajele distribuitorului de gaze au reuşit să întrerupă alimentarea cu gaze naturale şi continuă să lucreze pentru remedierea avariei. Începând cu ora 21:00, locatarii se pot întoarce în locuinţe, pericolul iminent fiind înlăturat”, anunţă ISU Timiş. 

O autospecială de stingere, cu echipajul aferent, va rămâne pe tot parcursul nopţii în dispozitiv, asigurând măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor necesare.

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Editor : C.A.

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