11 vapoare încărcate cu cel puțin 130.000 de oi vii din România sunt blocate la intrarea pe canalul Suez, după eșuarea celui mai mare cargo din lume, Ever Given. Unele dintre ele așteaptă deja de o săptămână ieșirea din această criză, în condițiile în care au mii de animale la bord și stocuri limitate de hrană și apă. Autoritățile sanitar-veterinare spun că țin legătura cu proprietarii navelor. Armatorii ar fi găsit chiar soluții de a realimenta în alte porturi sau de a descărca animalele în alte locuri decât destinațiile programate. Una dintre soluții ar fi ca unele dintre cargouri să se întroarcă în portul Midia, însă nu e clar dacă animalele ar supraviețui călătoriei înapoi. Gabriel Păun, directorul organizației Animal International Romania, a declarat la Digi24, că cel mai solid scenariu pentru zecile de mii de oi care ar putea muri de foame şi de sete pe vapoarele româneşti blocate în Suez rămâne cel al revenirii acasă.

Gabriel Păun a mai precizat, într-o intervenție telefonică la Digi24, că așteptarea deblocării canalului nu mai pare să fie o opțiune, iar celelalte scenarii includ descărcarea animalelor în țări cu care România nu are tratat sau care sunt sub embargo.

Cel mai solid scenariu pentru oile care urmau să ajungă în Iordania, Arabia Saudită și alte țări din Golf rămâne cel al întoarcerii imediat acasă, susține directorul organizației.

"Cel mai târziu luni ne situăm în ziua zero, adică ziua în care dacă ele pornesc mai au o șansă să ajungă într-un procent foarte mare în viață și să fie sacrificate în România, unde avem suficientă capacitate de abatorizare, și exportate cu avionul. Este mai rentabil pentru România și cu siguranță se anulează o suferință inutilă a animalelor care vor începe să se împingă unele în altele dacă rămân fără apă și hrană", a spus Gabriel Păun.

Potrivit acestuia, șase vapoare din cele 11 blocate în Suez sunt deja în stare critică, adică trebuiau să ajungă la destinație de două sau trei zile. În ceea ce privește starea animalelor, Păun a precizat că "situația reală nu este deloc confortabilă", iar animalele vor începe să moară.

„În câteva zile va fi depășit pragul de stres termic și animalele vor începe să moară. Este vorba despre reputația țării noastre, iar soluția cea mai ușoară este să se facă presiuni diplomatice pentru ca animalele să se întoarcă acasă", a mai declarat acesta, la Digi24.

Unul dintre căpitanii navelor care transportă oi din România ar fi decis întoarcerea în Portul Midia.

Canalul Suez este blocat de aproape o săptămână

De aproape o săptămână, nicio navă nu mai trece prin canalul Suez după ce un cargo uriaș, lung de 400 de metri și greu de peste 200 de mii de tone, a eșuat, iar toate eforturile de a-l repune pe linia de plutire nu dau roade. Este o situație critică, pentru că pe acolo trec toate navele cu mărfuri care vin din Asia spre Europa. Acest lucru înseamnă că bătrânul continent s-ar putea confrunta cu probleme mari în aprovizionarea începând cu petrol, piese de mașini, electrocasnice, mobilier, haine, jucării până la cafea și hârtie igenică. Sute de nave sunt blocate la cele două capete ale canalului Suez, printre ele 18 vapoare cu animale vii - 11 din România, 5 din Spania și 2 din Columbia.

Citește și: Nava blocată în Canalul Suez ar putea provoca o criză mondială a cafelei şi a hârtiei igienice

Nava cargo Ever Given, care este mai lungă decât Empire State Building și cântărește sute de mii de tone, este blocată pe canalul Suez de marți. Drept urmare, niciun vas nu mai poate trece prin această cale maritimă, una dintre cele mai importante din lume, responsabilă pentru 12% din comerţul global.

Este nevoie de degajarea a cel puțin 20.000 de metri cubi de pământ și nisip, pentru a debloca nava cargo Ever Given care are nu mai puțin de 400 de metri. În zonă, au fost aduse mai multe vase de dragare, excavatoare și buldozere, pentru a înlătura bancurile de nisip, astfel încât cargoul să poată fi repus pe linia de plutire. La operațiunea participa și 14 remorchere care trag și împing nava pentru a o debloca.

În ceea ce privește cauza accidentului, vântul puternic și furtuna de nisip nu au fost cauza principală. Ar putea exista defecțiuni tehnice sau probleme mecanice ale navei sau alți factori umani.

Pagube de 400 de milioane de dolari pe oră la nivel mondial

Sute de nave sunt blocate la cele două capete ale canalului Suez. Situația produce comerţului mondial pagube de 400 de milioane de dolari pe oră şi ar putea provoca în Europa o criză a cafelei, dar şi a hârtiei igienice, pe lângă alte produse de bază. Aprovizionarea cu aprope orice, de la petrol, alimente, mobilier, haine, încălțăminte, echipamente de exerciții, electronice, piese auto, covoare și multe alte bunuri ar putea fi afectată.

Guy Platten, expert comerț internațional: "Bunuri cu valoarea cuprinsă între 3-9 miliarde de $ trec zilnic prin canal. Toate lucrurile, de la alimente, medicamente până la petrol, pe care noi le luăm ca atare, toate tranzitează canalul în drumul lor către Europa din Asia. Așa că este o perturbare foarte gravă".

Canalul Suez, care a fost inaugurat acum peste 150 de ani, are 163 kilometri lungime și 300 m lățime în cel mai îngust loc. În medie pe acolo, trec 50 de nave pe zi.

Editor : A.A.