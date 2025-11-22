Live TV

Video Situație incredibilă în Focșani: Un monument din bronz a fost curățat cu perii de sârmă. Muncitorii s-au ales cu plângere penală

Data publicării:
monument focsani
Monumentul a fost ridicat în 1976, pentru a marca Unirea Principatelor din 24 ianuarie 1859. Sursa foto: colaj captură Digi24

Situație incredibilă în Focșani, unde doi angajați ai primăriei au primit ordin să curețe Monumentul Unirii din bronz. Zis și făcut, doar că au folosit perii de sârmă. Mai mult, pentru o asemenea intervenție era nevoie de documentație și de un aviz de la Ministerul Culturii, documente care nu lipsesc cu desăvârșire. Acum, conducerea Direcției pentru Cultură Vrancea anunță că a depus plângere penală pentru distrugerea unui bun din patrimoniul cultural. Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu reprezentanții primăriei, pentru un punct de vedere, însă fără rezultat.

Cu periile de sârmă în mâini, instrumente folosite cel mai des pentru curățarea grătarelor, angajați ai Direcției de Dezvoltare din cadrul primăriei din Focșani curățau, de zor, Monumentul Unirii din bronz.

„Acea patină nu trebuie îndepărtată ca și cum ai freca oala în care ai fiert ceva pe pirostriile din curte. Se face cu instrumente foarte, foarte fine, de nivelul unei lavete, de nivelul unor instrumente lemn. De regulă, se folosește lemnul de bambus pentru curățarea acelui praf albicios fin, care se formează”, explică Valentin Resmeriță, specialist metale.

Monumentul a fost ridicat în 1976, pentru a marca Unirea Principatelor din 24 ianuarie 1859.

„Se vede diferența de culoare unde muncitorii au curățat basorelieful cu periile de sârmă. O echipă de la Direcția pentru Cultură Focșani va veni și va analiza dacă monumentul a suferit o modificare mecanică, altfel spus dacă a fost zgâriat sau fisurat”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Așa pare să fie, urme de sârmă. Aici, într-adevăr, par să fie urme mecanice. Este oxidarea aceasta maro închis, culoarea naturală a lui este asta, a bronzului”, spune directorul Direcției de Cultură Vrancea, Arthur Ghinea.

Cei doi angajați s-au apucat de treabă fără vreun aviz.

„Au făcut de capul lor”, e de părere un localnic.

„Această curățare trebuia făcută de personalul atestat. Partea din bronz, acest basorelief sau, mai curând, serie de basoreliefuri, este componentă artistică. Pentru intervenție asupra acestei componente artistice trebuie făcută o documentație de către un specialist atestat de Ministerul Culturii și avizată de Ministerul Culturii. Nu există aviz pentru intervenție”, spune directorul Direcției de Cultură Vrancea, Arthur Ghinea.

Conducerea Direcției pentru Cultură Vrancea a depus o plângere penală pentru distrugerea unui bun din patrimoniul cultural.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

