Situație neobișnuită la Craiova, unde locuitorii unui bloc trec prin magazinul de la parter ca să poată ajunge în propriile apartamente. Un vecin a pus lacăt la poarta de acces spre imobil. Bărbatul susține că este proprietarul aleii care duce către bloc. Poliția face o anchetă, în timp ce locatarii s-au dat reciproc în judecată.

„Aceasta este proprietatea noastră. Începând de aici avem o poartă care în momentul de față este blocată cu un lacăt. În spatele porții acesteia ni s-a montat încă un gard și aici este ușa blocului, iar această scară este singura noastră cale de acces”, a explicat un locatar, arătând documentele blocului.

Proprietarul acuzat a spus, întrebat dacă este terenul lui unde este aleea, că „da, și timp de 15 ani de zile plătim”.

Locatarul a mai afirmat că proprietarul acuzat „a făcut un cadastru”.

„Bun, l-a făcut. Cel care a făcut aici măsurătorile ar fi trebuit să vadă că aici se suprapun două proprietăți. În momentul în care vezi asta nu ai voie să sari gardul în proprietate privată să faci măsurători. Mergi în instanță și îți faci dreptate singur. Până acum nu există o hotărâre definitivă care să ateste, să fie pusă în aplicare de un executor judecătoresc”, a declarat el.

Locatarii blocului trebuie să intre printr-un magazin pentru a ajunge acasă. O vecină căreia i s-a făcut rău a putut fi luată de ambulanță abia după intervenția mascaților pentru că medicii nu au putut să intre în bloc.

Cristian Grigorescu, purtătorul de cuvânt IPJ Dolj, a declarat: „A fost întocnit un dosar penal sub aspectul săvârșiriii infracțiunii de tulburare de posesie. Cercetările fiind continuate”.

Proprietarul care a închis calea de acces și locatarii blocului s-au dat în judecată reciproc.

Editor : C.S.