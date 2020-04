Smiley a lansat o melodie dedicată medicilor și asistentelor din linia întâi: "E nevoie să îi încurajăm, să îi susținem"

Medicii, asistentele și toți cei din linia întâi, care luptă cu pandemia, au o melodie dedicată lor. Piesa "Cine-i salvează pe eroi" a fost scrisă de Smiley și Cabron în urmă cu șase luni, parcă intuind ce vremuri vor veni.

Smiley: "Am primit o grămadă de mesaje de la medici, asistente, vânzători în magazine, oameni care au spus că parcă le cânt. Piesa nu a fost scrisă pentru această situație, dar am decis să o lansez acum pentru că am simțit că e nevoie să le dăm curaj oamenilor din prima linie. Să îi încurajăm, să îi susținem. Fiecare putem fi eroi sau cei care așteaptă ceva de la eroi. Și acum suntem toți și una și alta. Acțiunile fiecăruia dintre noi îi afectează pe ceilalți".

Editor: I. I.