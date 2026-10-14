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SMURD a avut peste 360.000 de intervenţii în primele nouă luni din 2026. Cele mai multe au fost în zona Bucureşti-Ilfov

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Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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Peste 360.000 de intervenţii SMURD au fost înregistrate în primele nouă luni ale anului, cele mai multe în zona Bucureşti-Ilfov, informează miercuri Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

„În primele nouă luni ale anului 2026, echipajele SMURD au desfăşurat un număr semnificativ de misiuni pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi salvarea persoanelor aflate în situaţii critice'', arată IGSU, citat de Agerpres.

Potrivit datelor centralizate la nivelul IGSU pentru perioada ianuarie-septembrie, au fost înregistrate 369.970 de intervenţii SMURD. În urma acestora, au beneficiat de asistenţă medicală 377.138 de persoane, dintre care 347.214 adulţi şi 29.924 de copii.

În clasamentul zonelor cu cele mai multe intervenţii SMURD, Bucureşti-Ilfov se află pe primul loc, cu 74.242 de misiuni. Pe următoarele poziţii se situează judeţele Timiş, cu 19.781 de intervenţii, Mureş, cu 17.305, Cluj, cu 16.089, şi Constanţa, cu 14.748 de intervenţii.

În aceeaşi perioadă, echipajele specializate au efectuat 1.757 de intervenţii de descarcerare. În urma acestor misiuni, au fost asistate 2.472 de persoane, dintre care 2.322 de adulţi şi 150 de copii.

În ceea ce priveşte distribuţia teritorială a intervenţiilor de descarcerare, judeţul Suceava ocupă primul loc, cu 554 de misiuni, urmat de Prahova - cu 303 intervenţii, Olt - cu 155, Ialomiţa - cu 140 şi Sibiu - cu 55 de intervenţii.

Editor : M.B.

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