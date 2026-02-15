Live TV

125 de apeluri pentru Salvamont în 24 de ore: 130 de persoane salvate, unele cu elicopter SMURD

salvamontisti fac exercitiu de salvare in zapada
Salvamontiștii au avut din nou o zi plină de solicitări de intervenții pe munte. Foto: Salvamont România

În ultimele 24 de ore, salvamontiștii au primit 125 de apeluri pentru intervenții de urgență, cu cele mai multe solicitări la Salvamont Lupeni, Sinaia și Brașov. Au fost salvate 130 de persoane, dintre care două evacuate cu elicoptere SMURD și 39 transportate la spital cu ambulanțe.

Reprezentanții Salvamont România anunță că Dispeceratul Național a înregistrat 125 de apeluri solicitând asistența urgentă a echipelor de salvatori montani.

Cele mai multe - 20 - au fost pentru Salvamont Lupeni, 17 apeluri fiind pentru Salvamont Sinaia, 13 pentru Salvamont Municipiul Braşov, câte nouă apeluri pentru Salvamont Suceava şi Salvamont Judeţul Braşov, şapte pentru Salvamont Bihor, câte şase pentru Salvamont Neamţ, Salvamont Prahova şi Salvamont Gorj, câte cinci pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Cluj şi Salvamont Maramureş, câte patru apeluri pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic şi Salvamont Alba, câte două pentru Salvamont Mureş şi Salvamont Harghita, precum şi câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Vlădeasa, Salvamont Vatra Dornei, Salvamont Caraş Severin-Semenic şi Salvamont Petroşani.

„În cazul acestor intervenţii au fost salvate 130 de persoane. Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, 2 persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor", au transmis salvamontiştii.

De asemenea, s-au primit 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană. Salvamont România îi îndeamnă pe turişti "la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane", pentru reducerea numărului de accidente.

Editor : A.R.

