1,9 milioane de lei pentru combaterea violenței în școli: Ministerul Educației extinde programul „Împreună prindem curaj”

Data publicării:
parinti si copii langa scoala
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Educației și Cercetării Daniel David a semnat, luni, ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcționată către școli, prin inspectoratele școlare, pentru implementarea, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violenței şi a infracțiunilor în mediul şcolar „Împreună prindem curaj”.

Suma este disponibilă prin Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității și va fi distribuită către inspectorate în funcție de dimensiunea populației școlare de la nivelul fiecărui județ, precizează comunicatul de presă al Ministerului Educației.

Anul trecut școlar, 22.000 de copii, 8.000 de părinți și 100 de parteneri au participat la activitățile programului, care se adresează tuturor unităților de învățământ din țară.

Citește și: Daniel David: Camere video în clase și sesizări anonime, măsuri-cheie pentru combaterea bullyingului în școli

„Problema violenței în mediul școlar trebuie să fie o prioritate. În linie cu această prioritate, ministerul continuă și intensifică programele care au drept scop reducerea acestui fenomen. Continuarea programului «Împreună prindem curaj» este parte dintr-o abordare mai complexă și anume identificarea mecanismelor pentru controlul fenomenului în afara școlii, de exemplu prin implicarea părinților și a autorităților. Doi înseamnă activități de prevenție și identificare în mediul școlar, prin implicarea specialiștilor și a comunității școlare. În al treilea rând înseamnă tratament de specialitate în școală și în afara ei, prin implicarea specialiștilor”, a afirmat Daniel David, potrivit sursei citate.

Citește și: Ordinul privind „butonul roșu” în școli, publicat în Monitorul Oficial. Ce fapte pot fi raportate anonim

Ministerul Educației și Cercetării a transmis deja școlilor recomandarea ca și în cadrul activităților din programul educațional ,„Şcoala altfel” să fie abordate transversal teme legate de prevenirea violenței în mediul școlar.

