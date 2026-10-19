22 de persoane au ajuns la spital după o nuntă la Palatul Brukenthal. Ce au arătat analizele

Telemeaua de vacă servită la o nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Avrig ar putea fi alimentul care a provocat îmbolnăvirea celor 22 de persoane ajunse la spital, în 26 septembrie. Potrivit anchetei epidemiologice realizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, în proba de telemea au fost identificate bacterii precum E. coli și un stafilococ, iar analizele de laborator au confirmat prezența enterotoxinelor stafilococice.

Focarul de toxiinfecție alimentară a fost clasificat drept „probabil”, în condițiile în care nu au fost disponibile probe biologice de la persoanele bolnave pentru identificarea agentului patogen, a transmis DSP Sibiu, scrie News.ro.

În cadrul anchetei, inspectorii au recoltat zece probe din alimentele servite la eveniment, printre care ruladă de cașcaval cu fructe confiate, ruladă de pui, telemea de vacă, mozzarella, mezeluri, ciorbă de văcuță, garnitură de legume și orez și prăjituri asortate.

Au fost prelevate și patru probe de pe suprafețe din blocul alimentar: un tocător de carne, o masă de lucru din inox, o farfurie pentru aperitive și o oală din inox.

Potrivit DSP Sibiu, analizele au arătat că probele din preparatele servite au fost conforme, cu excepția celei de telemea de vacă.

„Proba de telemea de vacă” a prezentat o încărcătură microbiană peste limitele admise, fiind identificat stafilococ coagulazo-pozitiv, se arată în raportul epidemiologic.

Cele patru probe recoltate de pe suprafețele din blocul alimentar al locației unde a avut loc evenimentul au fost conforme din punct de vedere microbiologic.

Doi angajați au avut rezultate pozitive la stafilococ

Ancheta a vizat și cei șapte angajați care au pregătit și servit mâncarea în ziua nunții. Aceștia s-au prezentat la laboratorul DSP Sibiu pentru recoltarea probelor necesare investigațiilor microbiologice.

În cazul personalului, rezultatele au indicat prezența Staphylococcus aureus în două dintre cele șapte probe de exudat nazal recoltate. În schimb, probele de exudat faringian, cele tegumentare și coproculturile au fost conforme.

„În ceea ce privește personalul din blocul alimentar, în 2 din cele 7 exudate nazale recoltate a fost identificată prezența Staphylococcus aureus”, precizează DSP Sibiu.

Verificările au continuat la centrul de prelucrare a laptelui care a furnizat telemeaua de vacă. Acolo, inspectorii au identificat mai multe neconformități, atât în ceea ce privește apa utilizată, cât și igiena suprafețelor de lucru.

Proba de apă din sursa proprie a înregistrat o valoare a amoniului peste limita admisă, iar analizele microbiologice au evidențiat prezența bacteriilor coliforme.

De asemenea, două dintre cele trei probe recoltate de pe suprafețele unității, respectiv de pe o cuvă și un vas din inox, au indicat prezența mucegaiurilor. În plus, pe cuva din inox au fost constatate o încărcătură microbiană totală peste valorile admise și prezența drojdiilor.

În urma constatării neregulilor, activitatea unității de producție a fost suspendată.

Potrivit DSP Sibiu, simptomele digestive similare, intervalul scurt dintre consumul alimentelor și apariția manifestărilor, precum și rezultatele analizelor susțin ipoteza că telemeaua ar fi putut provoca îmbolnăvirile.

„Având în vedere simptomatologia digestivă comună, incubația scurtă (2-7 ½ ore), evoluția autolimitată și identificarea stafilococului în proba de telemea de vacă atât în Laboratorul de microbiologie - DSP Sibiu, cât și în Laboratorul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor Sibiu ne determină să considerăm alimentul contaminat posibila sursă a focarului”, se arată în anchetă.

În proba de telemea au fost identificate atât E. coli, cât și stafilococ, în cantități peste limitele admise. DSP arată că această asociere poate indica o contaminare încrucișată.

Totuși, specialiștii subliniază că debutul simptomelor la numai două până la șapte ore după consum este atipic pentru infecțiile cu E. coli, care se manifestă, de regulă, după un interval mai lung. Apariția rapidă a vărsăturilor este mai caracteristică unei intoxicații cu enterotoxine produse de stafilococ direct în aliment.

Analizele efectuate la Laboratorul Național de Referință din cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV) București au confirmat absența unei tulpini de E. coli verotoxigenice și au identificat gena NUC, specifică prezenței Staphylococcus aureus, precum și genele SEG și SEI, asociate producerii enterotoxinelor stafilococice G și I.

Apa și suprafețele indică probleme de igienă

DSP Sibiu arată că rezultatele neconforme de la centrul de prelucrare a laptelui sugerează deficiențe în procesul de curățare și dezinfecție.

În ceea ce privește apa din sursa proprie, depășirea valorii admise pentru amoniu și prezența bacteriilor coliforme indică faptul că aceasta nu corespundea cerințelor pentru apa destinată consumului uman.

Cu toate acestea, absența bacteriei E. coli și a enterococilor intestinali din proba de apă nu susține existența unei contaminări fecale detectabile în momentul recoltării.

Deși analizele alimentului incriminat au identificat stafilococul și enterotoxinele asociate, bacteria nu a putut fi identificată direct la persoanele bolnave, întrucât nu au fost disponibile probe biologice de la acestea.

„Deși stafilococul nu a fost identificat la bolnavi (lipsă probe), simptomatologia similară a cazurilor după consumul alimentului contaminat (telemea de vacă) nu infirmă o toxiinfecție alimentară”, precizează DSP Sibiu.

Instituția a ținut cont de manifestările similare ale persoanelor afectate și de identificarea stafilococului în alimentul suspectat, dar și de lipsa confirmării aceluiași agent patogen prin testarea bolnavilor.

În aceste condiții, focarul a fost clasificat drept „probabil”, conform metodologiei de supraveghere a toxiinfecțiilor alimentare din România pentru anul 2026.

Douăzeci și două de persoane, inclusiv copii, care participau la o nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Avrig, județul Sibiu, au ajuns la spital în 26 septembrie, după ce au acuzat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare.

Ancheta epidemiologică a urmărit identificarea alimentului care ar fi putut provoca îmbolnăvirile, iar rezultatele analizelor au indicat telemeaua de vacă drept principala sursă suspectată a focarului.

Editor : Ana Petrescu