26 de zboruri anulate la Aeroportul Otopeni din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu

OTOPENI - AEROPORT - REPATRIERE CETATENI ROMANI - ORIENTUL MIJLO
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat că 26 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut au fost anulate, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate, vineri, 26 de zboruri, spre/dinspre 7 destinaţii: 12 plecări şi 14 sosiri, scrie News.ro.

Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Fly Dubai, Qatar Airways, Ryanair, Tarom, Wizz Air. Deşi prezentate iniţial ca anulate, de fapt, zborurile Sky Up cu destinatia Sharm El Sheikh nu operează, însă destinaţia este deschisă.

Citește și: Aeroportul din Tel Aviv, redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul pentru prima dată de la începutul conflictului cu Iran

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.

