Primii români expulzaţi din Marea Britanie după Brexit au sosit în țară. Autorităţile engleze au organizat un zbor special, miercuri, pentru a trimite în ţară 30 de foşti deţinuţi, majoritatea condamnaţi pentru furt sau tâlhării. Unii dintre ei sunt eliberaţi de curând din închisoare, iar autorităţile de acolo se tem că ar putea recidiva, astfel că i-au adus sub escortă în ţara de origine. Oamenii au ajuns pe aeroportul din Otopeni la ora prânzului, supăraţi pe decizia britancilor de a-i obliga să părăsească Anglia.

„Toţi venim de la puşcărie, acolo, de când a intrat în Brexit, fuge câinii cu covrigi în coadă. Toată lumea pune acasă ce prinde, bagă pe imigrări, pune acasă tot!”, spune Marian.

În vârstă de 41 de ani, bărbatul se afla şi el în avionul deportaţilor din Marea Britanie. Spune că i-a fost grăbită eliberarea condiţionată din închisoare de organizarea acestui zbor, pentru că altfel ar mai fi avut de executat cel puţin o jumătate de an din pedeapsa pe care a primit-o pentru furt.

- Ne-au trimis înapoi în ţară, trebuie să ne apucăm de furat, muncă nu avem, nu avem nimica, nu avem ce să mâncăm, unde să stăm, nu tre' să ne luăm de ceva? Ne împinge în infracțiuni, acuză Marian.

- Ați terminat pedeapsa de executat acolo?

- Da. Pentru un singur furt mi-a dat trei ani de zile!

- Ce făceaţi acolo în Anglia, dacă aţi fi rămas?

- Ne căutam de muncă, domnişoară, ce puteam să facem. Mai am făcut și mici infractiuni, de mâncare am luat, din magazin, ce puteam să facem, altceva nu.

Cei 30 de români expulzaţi au fost fie ridicaţi direct din închisori, fie din centrele pentru migranţi, în cazul celor eliberaţi condiţionat.

- Mi-au luat actele, uite, mi-au rămas toate actele acolo, la Anglia, se plânge unul dintre deportați. Mi-a rămas certificatul de naștere, buletinul meu, o brățară de aur, un telefon, un ceas, nu mi-a mai dat nimic, spune bărbatul.

- Ce s-a întâmplat, de aţi ajuns în România forţat?

- Eu știu ce? Am furat și am picat la pușcărie, ce?

- Să veniți în România a fost o măsură corectă?

- Nu a fost bine, dar dacă ei așa au considerat, ce vrei, e țara lor, ei comandă.

- Cum a fost zborul?

- Foarte bine, foarte bine!

- Ce o să faceți de aici încolo?

- Dumnezeu știe!

Un alt fost condamnat pe care britanicii l-au declarat persona non-grata ne-a spus că el nu va sta în România, din cauza salariilor mici. Are de gând să emigreze în Canada:

- Am avut de lucru, am avut de tot, acolo. La ce am venit aici?

- Ce munceați acolo?

- Şi la spălătorie lucram, și la..., la sortare.

- De unde veniți, din închisoare?

- Da!

- Pentru ce ați ajuns în închisoare acolo?

- O mică infracțiune cu un polonez, atâta.

- Ce veți face în România acum?

- No, ce să facem? Mă duc pe 5-6 milioane, mă duc aicea? Acolo se face banii, vedeţi că se face banii groşi acolo, din aia se scoate Brexitu' afară!

Alţi foşti deţinuţi spun că au fost despărţiţi de familie prin această măsură drastică.

- De ce nu consideraţi că e o măsură corectă?

- S-a făcut prea mult rasism şi discriminaţie. Toată familia mea e acolo...

- Are soţia copii acolo, maică-sa, taică-său... El stă singur aici, adaugă un tovarăș.

- Pentru ce ați fost condamnat?

- Pentru, pentru... la revedere, o zi bună!

Toţi pasagerii din zborul special au fost testaţi de autorităţile britanice înainte de a se îmbarca în avion. Chiar și așa, ei vor trebui să stea în carantină.

„Ştiţi bine că persoanele care vin din Marea Britanie sunt în carantină 14 zile, chiar dacă au test negativ”, a declarat miercuri premierul Florin Cîțu.

La observația că fiind persoane care nu respectă în mod normal legea, pentru că au fost închiși, s-ar putea să nu respecte nici carantina, premierul a recunoscut că acest risc există, dar a adăugat că există acest risc în cazul tuturor persoanelor, nu doar a celor de aici. „Există de fiecare dată și avem, am avut și în trecut situații și s-a acționat conform legii”, a dat asigurări premierul.

Marea Britanie se pregăteşte să expulzeze şi 30 de polonezi, care de asemenea au încălcat legea pe teritoriul britanic şi au fost condamnaţi.

