Ministerul Muncii a actualizat, în noiembrie 2026, lista ocupațiilor deficitare din România, care cuprinde 372 de meserii pentru care angajatorii întâmpină dificultăți în recrutarea personalului. Documentul include atât activități care necesită pregătire profesională și competențe specializate, cât și posturi accesibile persoanelor fără calificare.

Noua listă a fost aprobată prin Ordinul nr. 1.714/2026, publicat în Monitorul Oficial din 11 noiembrie, și înlocuiește varianta adoptată în luna august a acestui an.

Ce meserii sunt deficitare pe piața muncii din România

Deficitul de forță de muncă se manifestă atunci când numărul candidaților disponibili sau pregătirea acestora nu acoperă necesarul de personal al companiilor.

Construcțiile, industria prelucrătoare, transporturile, comerțul, agricultura, hotelurile și restaurantele se numără printre sectoarele în care au fost identificate astfel de dificultăți. Lista cuprinde, de asemenea, activități administrative, servicii de îngrijire și ocupații din domeniul tehnic.

În construcții și instalații, printre meseriile deficitare se regăsesc cele de electrician, zidar, dulgher, zugrav, betonist, instalator, faianțar și macaragiu. Sunt incluse și specializări asociate tehnologiilor energetice, precum instalator pentru sisteme fotovoltaice solare.

În transporturi și logistică, necesarul de personal vizează conducătorii auto pentru transportul de mărfuri și persoane, curierii, manipulanții de mărfuri, gestionarii de depozit și stivuitoriștii.

Sectorul industrial înregistrează, la rândul său, un deficit de mecanici, sudori, strungari, lăcătuși, electromecanici și operatori de mașini-unelte cu comandă numerică.

Meserii pentru care există deficit de personal în comerț și servicii

Lista Ministerului Muncii include ocupații precum lucrător comercial, casier, agent de vânzări, contabil, asistent manager și specialist în achiziții.

În industria ospitalității și a alimentației publice se regăsesc bucătarii, ospătarii, barmanii, cofetarii, brutarii, patiserii, cameristele și recepționerii de hotel.

Documentul evidențiază dificultăți de recrutare și în sectorul serviciilor de îngrijire, unde sunt necesari infirmieri, îngrijitori de copii sau de persoane vârstnice la domiciliu. Alte activități vizate sunt cele desfășurate de frizeri, coafori, cosmeticieni, manichiuriști și maseuri.

Lista completă a celor 372 de ocupații deficitare poate fi consultată pe platforma guvernamentală Work in Romania, unde fiecare meserie este identificată prin denumirea oficială și codul corespunzător din Clasificarea ocupațiilor din România (COR). Vezi lista AICI.

Cum stabilește Ministerul Muncii lista ocupațiilor deficitare

Documentul este elaborat pe baza informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Inspecția Muncii și Inspectoratul General pentru Imigrări, precum și în urma consultărilor cu partenerii sociali.

Lista se actualizează semestrial sau ori de câte ori evoluția pieței justifică modificarea acesteia. Angajatorii care întâmpină dificultăți în recrutarea lucrătorilor români sau din Spațiul Economic European pot propune includerea unor noi ocupații, solicitările urmând să fie analizate de autorități.

Unul dintre scopurile documentului este reglementarea recrutării cetățenilor străini. Pentru anumite categorii de lucrători proveniți din afara Uniunii Europene, includerea meseriei în această evidență reprezintă o condiție pentru obținerea vizei de muncă de tip D/AM2.

Pentru ce meserii sunt disponibile cele mai multe locuri de muncă în România

Datele publicate de ANOFM la 25 noiembrie 2026 arată că, la nivel național, erau înregistrate 32.918 posturi vacante. Cele mai numeroase oferte vizau conducătorii auto pentru transport rutier, cu 3.781 de poziții disponibile, manipulanții de mărfuri (1.846) și curierii (1.510).

Un număr ridicat de oportunități de angajare era înregistrat și pentru muncitorii necalificați din construcții și industria de asamblare, agenții de securitate, lucrătorii comerciali și ajutorii de bucătar. Situația locurilor disponibile se modifică zilnic, în funcție de ofertele comunicate de companii, perioada de valabilitate a acestora și ocuparea posturilor

Ce posibilități au românii care vor să își schimbe meseria

Persoanele interesate de reconversie profesională pot consulta oferta de cursuri organizate prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, în vederea dobândirii unor competențe solicitate de angajatori.

În decembrie 2026, ANOFM va organiza 74 de programe de formare profesională la nivel național, destinate unui număr de 1.249 de persoane care îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia gratuit de aceste servicii.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: operator introducere, validare și prelucrare date - 123 de persoane; ajutor bucătar -98 de persoane; referent resurse umane - 84 de persoane; agent de securitate - 82 de persoane; ospătar (chelner) - 79 de persoane; competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică - 70 de persoane; inspector în domeniul securității în muncă - 64 de persoane; îngrijitor spații verzi - 56 de persoane; lucrător comercial - 48 de persoane; bucătar - 42 de persoane etc.

Cei aflați în căutarea unui loc de muncă pot consulta ofertele disponibile pe site-ul ANOFM și se pot adresa agențiilor teritoriale de la domiciliu sau reședință, pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și mediere a muncii.

Editor : C.S.