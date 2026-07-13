Un studiu rescrie istoria neanderthalienilor și a oamenilor moderni. Indiciile găsite într-o peșteră din Turcia

Fosilele, uneltele de piatră și cochiliile găsite în Turcia indică faptul că neandertalienii și Homo sapiens, care s-au stabilit acolo ulterior, aveau aceleași strategii de vânătoare și tradiții simbolice, chiar fără să se fi întâlnit la acel sit, ceea ce sugerează că ar fi putut face schimb de informații, scrie Live Science.

În adâncul unei peșteri de calcar de pe coasta mediteraneană a Turciei, arheologii au descoperit dovezi că neanderthalienii și oamenii moderni care s-au stabilit acolo mai târziu au lăsat în urmă urme surprinzător de similare ale vieții lor cotidiene — dovezi că vânau aceleași animale, confecționau aceleași unelte de piatră și colectau același tip de cochilii.

Descoperirile, publicate luni (6 iulie) în revista PNAS, contribuie la răspunsul unor întrebări majore privind evoluția umană: Cât de similare erau culturile neanderthalienilor și ale Homo sapiens, având în vedere că suntem atât de strâns înrudiți? Și am făcut schimb de informații între noi?

O serie de descoperiri arheologice din ultimele câteva decenii, inclusiv constatarea din noul articol conform căreia cele două specii aveau practici culturale similare, sugerează că neanderthalienii și H. sapiens se comportau mult mai asemănător în Orientul Mijlociu decât se credea inițial.

Noile dovezi provin din peștera Üçağızlı II (pronunțată Ooch-ah-UHZ'-luh), situată pe o porțiune de coastă chiar la nord de Siria, care a servit drept coridor preistoric între Levant (o zonă de uscat situată la est de Marea Mediterană) și Eurasia. Deși echipa a găsit în peșteră doar dinți și o parte a maxilarului, a reușit să facă distincția între rămășițele neandertalienilor și cele ale speciei H. sapiens prin analiza structurii interne a dinților fosilizați. În același timp, au datat sedimentele de la sit folosind luminescența stimulată optic, o tehnică care dezvăluie cât timp a trecut de când granulele minerale îngropate au văzut ultima oară lumina soarelui.

Ce au descoperit cercetătorii

Echipa a constatat că neanderthalienii au trăit în peșteră cu aproximativ 77.000–59.000 de ani în urmă, în timp ce H. sapiens au locuit acolo cu aproximativ 59.000–47.000 de ani în urmă. În ciuda perioadelor diferite, straturile din ambele perioade prezintă „strategii de vânătoare-culegere și tehnologie litică substanțial uniforme”, demonstrând cât de asemănători erau neanderthalienii și H. sapiens în ceea ce privește strategiile de vânătoare-culegere și utilizarea uneltelor de piatră, a scris echipa în studiu.

Mai mult, neanderthalienii și H. sapiens se aprovizionau cu materii prime, precum silexul, din aceleași surse locale și vânau aceleași animale: capre sălbatice (Capra aegagrus), cerbi de Mesopotamia (Dama mesopotamica), căprioare (Capreolus capreolus) și mistreți (Sus scrofa). Strat după strat, au fost descoperite și 29 de cochilii ale unui mic melc marin, Columbella rustica, aduse în peșteră nu pentru hrană, ci, se pare, ca ornamente. Unele erau găurite, ca și cum ar fi fost destinate să fie înșirate, iar o cochilie datând din perioada de ocupare de către neandertali prezenta semne de încălzire deliberată care i-a modificat culoarea.

„Descoperirile noastre indică un nivel profund de interacțiune culturală”, a declarat într-un comunicat coautorul studiului, Naoki Morimoto, paleoantropolog la Universitatea din Kyoto. „Aceste două grupuri umane distincte, dar strâns legate, nu se limitau doar la a se adapta la același mediu: probabil că împărtășeau preferințe simbolice.”

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Cum se compară cu alte situri arheologice

Acest model se deosebește de descoperirile din Peștera Mandrin din Franța, unde este considerat că neanderthalienii și oamenii moderni s-au succedat în ocuparea peșterii în valuri distincte, cu aproximativ 56.800 și 41.500 de ani în urmă, dar nu au lăsat dovezi ale unei culturi continue. În schimb, acesta corespunde cu dovezile din Peștera Tinshemet din Israel, unde cercetătorii au raportat recent semne similare de comportament comun între cele două grupuri cu zeci de mii de ani mai devreme, cu aproximativ 130.000 până la 80.000 de ani în urmă.

Peștera Üçağızlı II din Turcia și peștera Tinshemet din Israel sugerează că, deși a avut loc o schimbare „biologică” odată cu trecerea de la ocuparea peșterilor de către grupuri de neandertali la cea de către oamenii moderni, nu s-au produs și schimbări culturale majore.

„Mai degrabă, ipoteza noastră este că cele două specii umane care au coexistat în regiune erau în contact și împărtășeau aspecte culturale”, au scris cercetătorii în studiu.

„O regiune fascinantă”

Siturile de acest gen ne obligă să regândim modul în care aceste două tipuri de oameni erau legate cultural între ele, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, April Nowell, arheolog specializat în paleolitic la Universitatea din Victoria din Canada, care nu a participat la noul studiu.

„Prin demonstrarea continuității culturale și a nivelurilor ridicate de interacțiune, situri precum Tinshemet și Üçağızlı II schimbă ceea ce credeam că știm despre neandertali, Homo sapiens și alte grupuri contemporane de Homo… o regiune fascinantă a devenit și mai fascinantă!”, a spus ea.

Însă această continuitate culturală nu face decât să sporească misterul legat de modul în care au interacționat oamenii moderni și neanderthalienii, aceștia din urmă dispărând în cele din urmă în urmă cu aproximativ 40.000 de ani. Două tipuri de oameni nu pot ocupa aceeași nișă ecologică la nesfârșit, a remarcat Nowell, iar unele cercetări privind cogniția neanderthalienilor sugerează că aceștia erau gânditori mai puțin flexibili decât oamenii moderni, având o capacitate lingvistică mai limitată și un nivel mai scăzut de conștiință de sine și creativitate, calități care ar fi putut oferi speciei H. sapiens un avantaj. (Cu toate acestea, există reacții negative împotriva ideii că neandertalienii nu erau la fel de complexi din punct de vedere cognitiv ca H. sapiens.)

Dacă datele arheologice de la situri precum Üçağızlı II arată o astfel de suprapunere a comportamentelor, a spus Nowell, diferențele reale dintre cele două specii ar putea fi cele pe care datele fosile pur și simplu nu le-au dezvăluit încă.

Autorii au remarcat că rămân multe întrebări importante, inclusiv când și unde au avut loc aceste practici culturale comune și dacă aceste similitudini culturale s-au produs deoarece oamenii moderni s-au împerecheat cu neanderthalienii.

Editor : Ana Petrescu