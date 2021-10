6 din 10 șomeri din România sunt trecuți de vârsta de 40 de ani. „Toți pun preț pe tineri, de experiență nu se ține cont”

1 din 2 șomeri de la noi din țară abia dacă a terminat 8 clase. 6 din 10 români fără un loc de muncă sunt trecuți de vârsta de 40 de ani, iar cei mai mulți provin din mediu rural. În total vorbim de peste 256 de mii de români care se află în această situație și în evidența autorităților. În realitate, însă, numărul este mult mai mare.

Maria are 47 de ani și de 8 luni este în căutarea unui loc de muncă. A fost ospătăriță într-un restaurant din Brașov, dar pandemia a trimis-o în șomaj. Și-a căutat singură un nou job, însă după mai multe încercări eșuate a apelat la Agenția Forței de Muncă. A fost deja la 2 interviuri și așteaptă.

Maria Barbu – șomeră: Și mai sunt și la o vârstă care... 47 de ani, nu mai găsești așa ușor. Toți pun preț pe tineri, de experiență nu se ține cont.

Octavian e în căutarea unui loc de muncă încă de anul trecut.

Octavian Țăranu – șomer: Am fost la mai multe interviuri. Eu am făcut inginerie calculatoare electronică, cam pe domeniul ăsta am căutat dar și în alte domenii, adică nu am fost fixat pe ideea de a merge pe ceva neapărat cu studii superioare.

Nu sunt niște cazuri izolate. Oficial sunt înregistrați peste 250 de mii de șomeri la nivel național. Deși are o populație de aproape 3 ori mai mică decât Bucureștiul, Doljul este județul cu cei mai mulți șomeri. Cei mai puțini sunt înregistrați în județele Ilfov, Giurgiu și Tulcea.

Mădălina Chițu – jurnalist Digi24: Este bărbat, are între 40 și 49 de ani, este din mediul rural și are doar școala generală. Acesta este portretul robot al românului șomer.

Adrian Hatos - sociolog: Numărul cel mai mare de șomeri este în grupa de vârstă care este de fapt cohorta cea mai mare din populația României. Explicația pentru care ei nu au loc de muncă este că nu există locuri de muncă. Distribuția oportunităților locurilor de muncă nu este omogenă. Sunt zone unde nu există oportunități și sunt regiuni în care există o masivă ofertă de muncă și nu există cine să o acopere.

Statul are o soluție pentru șomerii trecuți de o anumită vârstă, însă nu și atunci când vine vorba de creșterea locurilor de muncă.

Corina Scarlat – purtător de cuvânt ANOFM: Pentru aceste categorii de vârstă – peste 45 de ani și cei care mai au 5 ani până la pensie stimulăm și susținem încadrarea persoanelor în muncă, prin oferirea de subvenții a angajatorilor: de 2.250 de lei timp de 12 luni pentru fiecare persoană încadrată din evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Pandemia, însă, a schimbat piața muncii.

Simona Mincu – platfomă de recrutare online: S-au dezvoltat foarte mult ofertele pentru zona de curierat, transport și logistică. Dacă în trecut aceste poziții presupuneau doar flexibilitate și carnet de conducere, acum acestea presupun și o mare responsabilitate din partea candidaților. Se caută foarte mult zona aceasta de persoane care își doresc să muncească și să aibă un venit în plus.

În momentul de față la nivel național, sunt disponibile peste 28 de mii de locuri de muncă.

