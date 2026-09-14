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Video&Foto 60.000 de jucării suspectate a fi contrafăcute, confiscate în Portul Constanța. Marfa valora peste 700.000 de lei

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Foto: Site-ul Poliției de Frontieră
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Aproximativ 60.000 de jucării provenite din China, suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, au fost descoperite și confiscate în Portul Constanța. Marfa, evaluată la peste 700.000 de lei, era destinată unei firme din Ucraina, informează Garda de Coastă.

Containerul în care se aflau jucăriile a fost verificat de o echipă formată din polițiști de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea și inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea.

În urma controlului fizic, autoritățile au identificat aproximativ 60.000 de jucării care ar putea aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci înregistrate.

Containerul sosise din China și urma să fie livrat unei societăți comerciale din Ucraina.

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Foto: Site-ul Poliției de Frontieră

Polițiștii de frontieră au deschis o anchetă pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu cele înregistrate pentru produse identice ori similare, fapt care poate prejudicia titularii drepturilor de proprietate intelectuală.

Întreaga cantitate de jucării a fost ridicată și urmează să fie supusă unei expertize. După finalizarea verificărilor, autoritățile vor dispune măsurile legale care se impun.

Editor : Ana Petrescu

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