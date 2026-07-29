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66 de blocuri din Aviației și Dorobanți vor avea apă caldă printr-o conductă nouă. PMB: „Nu vor mai fi avarii”

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tevi PMB avarii
Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook
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Primăria Municipiului București a anunțat că a finalizat, în două săptămâni, un șantier de termoficare care fusese blocat timp de un an și jumătate. Potrivit instituției, începând din acest weekend, 66 de blocuri din zonele Aviației și Dorobanți vor primi apă caldă printr-o conductă nouă, ceea ce ar urma să elimine avariile frecvente.

„Am început şi terminat, în două săptămâni, un şantier de termie blocat de un an şi jumătate! Azi am făcut probele de presiune, iar din acest weekend, 66 de blocuri din zona Aviaţiei şi Dorobanţi vor primi apă caldă prin noua conductă. Nu vor mai fi avarii!”, a transmis Primăria Municipiului București, miercuri într-o postare pe Facebook.

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Potrivit PMB, lucrările au vizat un tronson de 350 de metri de conductă din cadrul Magistralei II-III Grozăvești.

„Ţevile traversează o proprietate privată, motiv pentru care, timp de un an şi jumătate, nu am putut intra să le înlocuim. Primarul general Ciprian Ciucu a reuşit să clarifice situaţia şi a convins proprietarul să ne permită să intrăm cu lucrările. I-am promis şi noi că ne mişcăm rapid şi, până la finalul acestei luni, totul va fi gata. Ne-am ţinut de cuvânt. Am demontat ţevile vechi de peste 40 de ani şi le-am înlocuit cu unele de tehnologie nouă, preizolate, dotate cu senzori de detecţie a avariilor; azi am făcut probele de presiune şi demontăm provizoratele; mâine se face «reîntregirea», adică noile conducte se leagă la reţeaua de termoficare”, a precizat instituția.

Primăria Capitalei a mai precizat că, de vineri, Compania Municipală Termoenergetica București începe încărcarea rețelei cu agent termic, iar echipele Companiei Municipale Energetica Servicii București vor readuce terenul afectat de lucrări la starea inițială.

„Din weekend, revine apa caldă la robinetele a mii de familii de pe Bd. Ion Mihalache, Piaţa Victoriei, Str. Paris, Bd. Iancu de Hunedoara, Str. Braziliei, Calea Floreasca, Calea Dorobanţilor, Str. Take Ionescu, Str. George Enescu, Str. Arh. Ion Mincu. Întreaga Magistrală II-III Grozăveşti are 11 km şi este gata în proporţie de 97%. Până în toamnă, mai avem de finalizat unele racorduri şi de refăcut drumul de la ultimele şantiere”, a mai transmis PMB.

Editor : Ana Petrescu

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