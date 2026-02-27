66 de organizații cer Parlamentului adoptarea parteneriatului civil. Apel după declarațiile lui Sorin Grindeanu privind hotărârea CEDO

Asociația MozaiQ, alături de alte 65 de organizații ale societății civile și zeci de personalități publice și aliați, solicită Parlamentului adoptarea de urgență a unor proiecte de lege privind parteneriatul civil, inițiate în 2019. Propunerile legislative creează un cadru de recunoaștere legală pentru toate cuplurile necăsătorite din România, inclusiv pentru cele formate din persoane de același sex. Sorin Grindeanu a anunțat că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier.

Apelul vine în contextul declarațiilor recente făcute de Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, care a precizat că este necesară implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului privind recunoașterea legală a cuplurilor gay, precizează MozaiQ, într-un comunicat de presă.

„Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți”, a declarat Sorin Grindeanu, într-un interviu acordat G4media.

Întrebat dacă va pune în aplicare hotărârea CEDO în cazul în care va ajunge premier, liderul PSD a răspuns: „Da. De aceea mă mir. Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment.”

Pl-x 152/2019 este propunerea legislativă privind parteneriatul civil care îi are ca inițiatori pe Ovidiu Raețchi, fost deputat PNL, și actualul ministrul al Muncii Petre Florin Manole, actual deputat PSD. Inițiativa este susținută de mai mulți aleși de la PNL, USR, UDMR și neafiliați. Pe 18 martie 2019, Senatul a respins, ca prim for sesizat, proiectul și pe urmă a rămas în procedură parlamentară.

Pl-x 153/2019 este tot o propunere legislativă privind parteneriatul civil depusă în Parlament de fostul deputat Andrei Gerea, care a fost în PNL, ulterior în ALDE partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu care era în coaliție cu PSD condus la acea vreme de Liviu Dragnea. Tot ca inițiator al propunerii de lege apare și fostul senator PNL Ion Popa. Și acest proiect a fost respins de Senat, prin for sesizat, pe 18 martie 2019 și apoi a rămas în procedură parlamentară.

Asociația MozaiQ și organizațiile neguvernamentale care susțin parteriatul civil au lansat și o petiție prin care să convingă Parlamentul să adopte o lege în acest sens.

Inițiatorii apelului amintesc că propunerile legislative se află în prezent în dezbaterea Comisiei Jjuridice a Camerei Deputaților, for decizional în acest caz. Ambele proiecte au primit avize favorabile din partea mai multor comisii parlamentare, inclusiv cele pentru muncă, drepturile omului și egalitate de șanse. Organizațiile solicită adoptarea unui raport favorabil în Comisia juridică și trimiterea proiectelor în plenul Camerei Deputaților pentru vot final.

În 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat o hotărâre definitivă în cauza Buhuceanu și alții v. România, obligând România să asigure recunoașterea legală a cuplurilor formate din persoane de același sex. Anterior, în 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis în cauza Coman-Hamilton că România trebuie să recunoască, în scopul dreptului de ședere, căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, Curtea Constituțională a României a stabilit prin deciziile nr. 562/2017 și nr. 534/2018 că statul român are obligația pozitivă de a asigura protecție juridică și pentru cuplurile formate din persoane de același sex, mai spune comunicatul de presă al Asociației MozaiQ.

Reprezentanții organizațiilor semnatare subliniază că parteneriatul civil ar oferi protecție legală și recunoaștere oficială acestor cupluri, inclusiv în ceea ce privește drepturile la moștenire, statutul de aparținător, regimul bunurilor comune, asigurarea medicală, pensia de urmaș, libera circulație și ședere, protecția împotriva violenței domestice sau posibilitatea contractării unui credit bancar comun.

Potrivit clasamentelor realizate de ILGA-Europe, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește protecția legală a persoanelor LGBT. În acest context, semnatarii susțin că adoptarea parteneriatului civil ar reprezenta un semnal clar privind angajamentul României față de valorile europene și față de principiul democratic al protecției minorităților.

