85.000 de bucureșteni nu pot folosi taxiul din cauza unui regulament de funcționare

85 de mii de locuitori ai Bucureştiului nu pot merge cu taxiul. Niciun vehicul nu este adaptat pentru persoane cu handicap locomotor, deşi legile obligă autorităţile să le ofere acestora condiţii decente de transport. Patronii firmelor de taxi admit că există o problemă, dar spun că pentru rezolvarea ei trebuie schimbat... regulamentul de funcţionare.

Ştefan este elev. Viaţa l-a aşezat într-un scaunul rulant. Fără el nu poate merge nici la şcoală, nici la medic. E bucureştean, dar Bucureştiul nu îl place. Îl condamnă zilnic la calvar. Îi aşează obstacole pe trotuare şi în staţii RATB. Nici cu taxiul nu poate să meargă.

Luminița Stoian, mama lui Ștefan, vrea să oprească un taxi: Stai puţin, stai puţin! Stai puţin, nene, stai puţin! Hai Ştef, vino încoace!

Copilul coboară trotuarul cu căruciorul şi merge spre taxi

Luminița Stoian: Până spre Floreasca! Chiar pe Calea Floreasca!

Șofer: Păi da, dar unde bag ăla? Că am butelia de gaz! Am butelie de gaz în spate.

Luminița Stoian: Aveţi colegi, ceva, să ne ajutaţi şi pe noi?

Șofer: Numai cu break cereţi!

Luminița Stoian: Numai cu break?

Șofer: Maşină break, ca să bage căruciorul.

Taxiul pleacă. Mama şi copilul rămân. Şi încearcă să găsească un taxi compatibil... prin dispecerat.

Luminița Stoian: Bună ziua, vă rog frumos, o maşină vrem şi noi, adaptată pentru scaunul rulant electric, pe strada Buzeşti!

Dispecerul pune femeia în aşteptare. Trece un minut! Trec două... Şi vine răspunsul:

Operator companie taxi: Să reveniţi, vă rog!

Luminița Stoian: Alo? Alo? Alo?

Reporter: Ce s-a întâmplat?

Luminița Stoian: Pur şi simplu mi-a închis!

Aşa-i la Bucureşti! Nu există taxiuri pentru suferinzii cu handicap locomotor, chiar dacă o lege din 2006 obligă firmele să aibă cel puţin o maşină special adaptată. Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap a sesizat problema tuturor guvernelor ultimilor ani. Degeaba!

Francisc Simon, Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România (ONPHR): Am încercat să ne adresăm instanţei, am sesizat şi Avocatul Poporului, am sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Răspunsul este că să avem puţină răbdare. Şi un alt răspuns este că nu sunt bani. Noi am avea dreptul să dăm în judecată statul român, pentru nerespectarea acestei legi.

Preşedintele confederaţiei care reprezintă interesele companiilor bucureştene de taxi confirmă situaţia. O pune însă pe seama intereselor obscure din branşă. Crede că problema poate fi rezolvată dacă autorităţile corectează legea taximetriei.

Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR: Sunt oameni cointeresaţi, care nu vor până la urmă să modifice această lege a taximetriei. Am depus şi noi amendamente la legea taximetriei, în care să fie prevăzut că fiecare dispecerat va avea o maşină pentru persoanele cu dizabilităţi. Exact cum spun normele europene. Cu aceste maşini de 8 plus 1, modificate în aşa fel încât şi aceste persoane cu dizabilităţi să beneficieze de tot confortul şi siguranţa.

Statul încalcă prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de Parlament acum opt ani. Dar şi Constituţia, care garantează dreptul la liberă circulaţie. Soluţia vine tot de la oamenii care ştiu ce înseamnă suferinţa. Un tânăr s-a confruntat cu calvarul acesta în familie a înfiinţat site-ul www.taxigratis.ro şi ajută acum gratuit persoanele sărmane, cu handicap grav.

Alex Bobeş, fondator ONG: M-am hotărât să ajut personal, persoanele care au probleme, folosind maşina personală. Cărucioare pliabile, pe care le bag în portbagaj, respectiv pe ei îi iau în braţe şi îi aşez pe banchetă. Şi îi transport către spitale, către unităţi medicale, în diverse locuri.

Primăria Capitalei anunţă că noul regulament al taximetriei, care va fi supus aprobării în următoarea şedinţă a Consiliului General, va rezolva problemele de transport cu care se confruntă persoanele cu handicap locomotor. Iar dispeceratele vor fi obligate să pună în circulaţie maşini de taxi adaptate nevoilor acestor oameni.

Vedeți mai jos vehicule accesibile adaptate pentru transportul persoanelor în scaune rulante