Brazii de Crăciun sunt la vânzare și este loc pentru toate preferințele: naturali, în ghivece sau artificiali, împodobiți cât mai colorat sau urmărind o singură tendință cromatică. Ca să reziste cât mai mult, cei naturali trebuie ținuți la temperaturi de cel mult 18 grade, spun specialiștii.

Familia Perju din Iași a așteptat cu nerăbdare momentul împodobirii bradului. Sara și părinții ei aleg în fiecare an unul natural.

„Și tu ce vrei să pui, Sara, în brad?” își întreabă mama fiica. „Îmi doresc să pun această căprioară, pentru că este foarte drăguță”, răspunde hotărâtă Sara.

Până la ultimul detaliu, întregul proces aduce bucurie întregii familii.

„Mie îmi place la bradul de Crăciun că are personalitate. Niciodată nu seamănă cu cel al vecinilor sau al prietenilor și poți să-l decorezi cum vrei tu”, spune Sara Perju.

Brazii naturali încep să câștige teren în fața celor artificiali, care costă între 150 și 600 de lei. În piețe, prețurile pentru cei naturali încep de la 150 de lei.

„Prefer bradul natural, pentru că este mirosul acela specific de Crăciun și îmi amintește de copilărie”, spune o tânără.

„Bradul natural oferă atmosfera asta cât mai naturală și cât mai sinceră a Crăciunului”, e de părere altcineva

Aceștia necesită, însă, și o îngrijire mai atentă.

„La o temperatură de 20 - 22 de grade Celsius în cel mult două-trei săptămâni li s-ar scutura acele. Temperatura optimă este undeva la 16-18 grade Celsius, ca să reziste pentru o perioadă de măcar o lună și ceva”, explică Ștefan Osoianu, inginer horticol.

Și în pepinieră sunt pregătiți brazii de Crăciun.

„Pentru pomul de Crăciun - Abies nordmanniana, bradul caucazian. Are o retenție bună a acelor, are o culoare bună, o creștere rapidă”, explică Sebastian Ștefănescu, reprezentantul unei pepiniere.

În Jugăstreni, județul Maramureș, unul dintre cele mai mici sate din țară, sunt cinci pepiniere, de unde pleacă mii de brazi de Crăciun.

„Eu vorbesc de prețul de angro: 70-75 de lei este prețul la standard, anul acesta, premium depășește 90 de lei, iar unul ieftin poate fi între 45-50 de lei. În principiu, 90% sunt din import. Cel puțin 90%. Suntem un producător, doi, trei în țară”, spune Sebastian Ștefănescu.

Într-o pepinieră din județul Bihor, oamenii găsesc și brazi în ghiveci.

„Din brăduții care nu pot fi scoși la vânzare, pentru că nu au coroană suficient de frumoasă, folosim cetina, pentru a crea coronițe potrivite pentru magia sărbătorilor de iarnă”, declară Mădălina Tărcăiet, proprietara pepinierei.

Prețurile pentru brazii în ghiveci încep de la 150 de lei și pot ajunge până la 500 de lei. Romsilva a pus, de asemenea, la vânzare peste 16.400 de pomi de Crăciun.

reporteri: Ligia Pricopi, Bogdan Bacilă

operatori: Mihai Boaru, Bogdan Băcilă, Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia