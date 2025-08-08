Live TV

Video A cincea zi în care pompierii și 3 elicoptere intervin să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Focul s-a extins pe 10 hectare

Data publicării:
incendiu vegetatie tulcea
Foto: ISU Tulcea

Este a cincea zi în care pompierii se luptă să stingă incendiul de vegetaţie uscată, stuf şi fond forestier care a izbucnit pe 4 august în localitatea Chilia Veche, din judeţul Tulcea, informează IGSU. Focul se manifestă într-o zonă greu accesibilă pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Trei elicoptere Black Hawk au transportat, vineri, 30 de pompieri în zona afectată și încearcă să stingă flăcările cu sistemul Bambi Bucket.

De asemenea, pompierii tulceni au fost sesizați să intervină în sudul zonei unde se manifesta incendiul inițial, deoarece a izbucnit un altul. Astfel, a fost alocat un echipaj de stingere.

„Eficiența în lupta cu incendiile, mai ales în zonele greu accesibile, depinde în mare măsură de colaborarea dintre forțele terestre și cele aeriene. Această echipă aduce beneficii esențiale: acces rapid, cantitate mare de apă refulată și vedere de ansamblu asupra incendiului”, mai spune IGSU.

Astfel, forțele terestre și cele aeriene lucrează împreună, completându-se reciproc pentru a stinge incendiile rapid și eficient, minimizând pagubele și riscurile.

Misiunea este în dinamicăJoi au fost efectuate în total  51 lansări, echivalentul a 127,5 tone de apă, iar cele trei aeronavele Black Hawk s-au retras.

Editor : A.P.

Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
