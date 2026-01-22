A fost câștigat premiul la tragerea NOROC a Loteriei Române. Ce valoare are și unde s-a jucat biletul

Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.

„La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.

Compania precizează, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

Citiți și:

Rezultate LOTO - Joi, 22 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română

Editor : Liviu Cojan