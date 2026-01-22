A fost câștigat premiul la tragerea NOROC a Loteriei Române. Ce valoare are și unde s-a jucat biletul Data actualizării: 22.01.2026 21:45 Data publicării: 22.01.2026 21:45 Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC. „La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.Compania precizează, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.Citiți și:Rezultate LOTO - Joi, 22 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română Editor : Liviu Cojan Etichete: loto loteria romana noroc premiu castigat tragerea noroc tragerea joker Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor... 2 Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor... 3 Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la... 4 Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație... 5 Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...