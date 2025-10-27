Live TV

Video A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești

Data actualizării: Data publicării:
tunel munte
Foto: Cristian Pistol Facebook

A început dinamitarea muntelui de pe Valea Oltului, pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 (Boița-Cornetu) a Autostrăzii Sibu-Piteşti, a anunțat Cristian Pistol. Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a adăugat că tunelul va avea o lungime de 900 de metri. Toată A1 costă peste 4,2 miliarde lei, fără TVA, și trebuie finalizată în 2028.

„Autostrada Sibiu – Pitești (A1): au început operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu)! Aceste operațiuni se vor desfășura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul acestui tunel în lungime de 900 m. În paralel, Asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) va executa și alte tipuri de lucrări la cele două galerii, 24 de ore din 24”, a scris Cristian Pistol, luni pe Facebook.

Pentru construirea tunelului de la Robești vor fi excavați 200.000 de metri cubi de material și vor fi folosite aproximativ 70 tone de explozibili, 60.000 de metri cubi de beton și 4.000 tone armătură și confecții metalice.

Lotul 2 (Boița – Cornetu) al Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) are o lungime de 31,33 km, iar pe traseu vor fi construite șapte tuneluri și 48 viaducte, poduri și pasaje, a mai anunțat Pistol.

Contractul, în valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport (PT), trebuie finalizat în anul 2028.

„Secțiunile 2 și 3 fac parte din tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu-Pitești și au un grad de dificultate tehnică foarte ridicat”, a conchis directorul CNAIR. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu...
Screenshot 2025-10-27 at 12.47.02
Oficial. Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraților: „În acest moment...
Ministrul Culturii, Raluca Turcan.
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea...
Ultimele știri
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping insurmontabil în procesul de pace din Ucraina
Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus”
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Bărbat aflat aproape în comă alcoolică, depistat la volan pe Autostrada A1
ninsoare pe transalpina
Încă un sector din Transalpina se închide din cauza ninsorilor și a viscolului. Anunțul CNAIR
tunelul Robești de pe A1 Sibiu-Pitești,
Au început lucrările la tunelul Robești de pe A1 Sibiu-Pitești, care va avea 900 de metri lungime. Imagini cu săpăturile în munte
Accident A1
Momentul în care șoferul unei autoutilitare pierde controlul volanului. Accident pe A1 surprins cu o cameră de bord
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
Circulația pe Transfăgărășan a fost închisă temporar. Strat de zăpadă de 30 cm
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Întâlnire șoc Gigi Becali – George Simion – Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale! Destăinuirile...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
“N-am nevoie de sifon la echipă!” Gigi Becali intervine în forță în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relația cu un model celebru
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică ca un cuplu. Cei doi s-au ținut de mână la Paris, la...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere