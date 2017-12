A murit preşedintele Academiei Române

Preşedintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, a murit duminică la locuinţa sa din Bucureşti, în urma unei îndelungi suferinţe.





Potrivit Biroului de presă al Academiei Române, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi înmormântat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul înhumării urmând a fi decis de către familia sa.



Anterior înmormântării, sicriul cu trupul neînsufleţit al acestuia va fi depus pentru câteva ore la sediul Academiei Române.



Academicianul Ionel Valentin Vlad, inginer şi fizician, s-a născut la 22 septembrie 1943 în Bucureşti. A fost absolvent al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii. Şi-a susţinut teza de doctorat ''Metode de prelucrare a informaţiei în holografia convenţională şi în timp real'' în anul 1972.



Între anii 1968-1980, a fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Politehnic din Bucureşti, iar din anul 1990, profesor la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Bucureşti. Concomitent a fost şef adjunct al secţiei laseri din cadrul Institutului Central de Fizică (1977-1989), şef al laboratorului de holografie şi optică neliniară la Institutul de Fizică Atomică (din 1990). A fost cercetător ştiinţific principal I, la Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei.



A fost autorul, singur sau împreună cu alţii, al unor realizări remarcabile: punerea în funcţiune a primului laser cu mediu activ solid din România (1968), realizarea primelor holograme profesionale din ţară (1970), a sistemelor de prelucrare digitală a imaginilor date de instrumente optice (1982-1987).



A conferenţiat în Elveţia, Germania şi Japonia, Mexic, Rusia şi a scris peste 60 de lucrări, între care ''Introducere în holografie'' (1973), ''Prelucrarea optică a informaţiei'' (1976).



Ionel Valentin Vlad a fost redactor-şef adjunct al revistei ''Romanian Reports in Physics'', membru al Societăţii române de fizică, Societăţii germane de fizică şi Societăţii europene de fizică. Din 1991, a fost membru corespondent al Academiei Române, iar din 2009, membru titular. La 8 aprilie 2014, a fost ales preşedinte al Academiei Române.



A fost distins cu Premiul "T.Vuia" al Academiei Române (1978); ales ''Felow of the Optical Society of America" (1978); ales ''Fellow of The Institute of Physics'', Londra (1999); ales Membru Senior Asociat al Centrului Internaţional de Fizică Teoretică, Trieste (2003); ales Membru în ''Academia Europaea'', la a 17-a Conferinţă Anuală (Anul Einstein) de la Berlin-Potsdam (2005); distins cu Premiul ''Galileo Galilei'' de Comisia Internaţională de Optică, parte a Uniunii Internaţionale de Fizică Pură şi Aplicată, la Congresul al 20-lea (2005); ales ''Fellow of The International Society for Optical Engineering'' (S.U.A., 2007).



În 2008, a fost decorat cu Ordinul Naţional ''Serviciul Credincios'' în grad de Cavaler.