A murit Victor Spirescu, românul care „a invadat” Marea Britanie în prima zi din 2014

Victor Spirescu, primul român care a intrat în Marea Britanie după ridicarea restricţiilor pe piaţa muncii, la 1 ianuarie 2014, a avut ieri parte de un sfârșit tragic. Prietenii lui au anunțat moartea acestuia într-un accident rutier, pe A422, la primele ore ale dimineții de luni, relatează The Sun.

Accidentul a avut loc în apropiere de Newport Pagnell, Milton Keynes, un oraș aflat la aproximativ 90 de kilometri de nordul Londrei.

În mașină se mai afla un bărbat, care a supraviețuit accidentului. Din primele informații se pare că Victor Spirescu a pierdut controlul volanului.

„Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele...a plecat mult prea repede dintre noi. În urmă cu 3 luni îmi spunea «Adițule nu am trăit degeaba am trăit viața la maxim». Mai erau multe de făcut «Victor»! Odihnește-te în pace Spirescu Victor! Condoleanțe familiei!”, a scris pe Facebook unul dintre prietenii lui Victor.

Victor Spirescu devenise la 1 ianuarie 2014 personajul principal al tabloidelor britanice. Publicațiile în căutare de senzațional se temeau că românii și bulgarii vor da năvală în regat, odată cu ridicarea tuturor restricțiilor pe piața muncii.

El a fost întâmpinat la aeroport de jurnaliști britanici și chiar de un parlamentar britanic și a trebuit să le explice câteva săptămâni la rând că a venit în Marea Britanie să muncească, nu să trăiască de pe urma beneficiilor sociale. Tabloidele britanice nu s-au mulțumit cu atât. Reporterii lor au venit în România pentru a cerceta cine este Victor Spirescu, de unde a plecat el și cum trăia în țara natală.

După un an de la întâmplare, iar The Daily Telegraph a vrut să știe ce s-a mai întâmplat cu Victor Spirescu. Din discuția avută cu românul, publicația britanică a reținut în primul rând că acesta găsește că viața în capitala britanică este grea și că nu și-ar încuraja prietenii să vină la Londra. „Nu le spun să vină aici. Este foarte greu. E foarte greu să-ți faci o situație în această țară, să pui bani deoparte, dacă nu ai și oareșce noroc”, a declarat el.