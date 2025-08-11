Live TV

Abuzul verbal în copilărie provoacă traume psihice la fel de grave ca abuzul fizic (studiu)

Angry woman mother shouting at teenage daughter trying to discipline child, yelling at kid
Un copil din trei este supus abuzului verbal. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Abuzul verbal asupra copiilor, în creștere

Un studiu realizat pe peste 20.000 de adulți din Anglia și Țara Galilor arată că abuzul verbal suferit în copilărie are efecte la fel de grave asupra sănătății mintale ca și abuzul fizic. Cei expuși ambelor forme de abuz prezintă un risc dublu de a suferi de probleme psihice la vârsta adultă, scrie The Independent.

Adulții care au fost abuzați fizic în copilărie cuprinși în acest studiu aveau cu 52% mai multe șanse să sufere de o stare mentală precară. Acest procent era chiar mai mare – în jur de 64% – în cazul celor care au fost supuși doar abuzului verbal. Expunerea la ambele forme de abuz a amplificat riscul și mai mult, ajungând la un procent de 115% mai mare, potrivit studiului condus de Universitatea Liverpool John Moores.

„Cercetarea noastră arată că abuzul verbal în copilărie poate lăsa cicatrici mintale la fel de adânci și de durabile ca și abuzul fizic. S-au făcut progrese importante în reducerea abuzului fizic, dar abuzul verbal este adesea trecut cu vederea”, spune profesorul Mark Bellis, autorul principal al studiului.

Studiul, publicat în BMJ Open, sugerează de asemenea că prevalența abuzului verbal a crescut în ultimele decenii, „erodând beneficiile pentru sănătatea mintală pe termen lung pe care ar fi trebuit să le obținem prin reducerea abuzului fizic”.

Autorii studiului au colaborat cu Universitatea Bangor și Sănătatea Publică din Țara Galilor, analizând datele din șapte studii relevante care au implicat 20.687 de adulți din Anglia și Țara Galilor, născuți începând cu anii 1950.

Abuzul verbal asupra copiilor, în creștere

Ei au descoperit că prevalența abuzului fizic asupra copiilor s-a înjumătățit: de la aproximativ 20% în rândul celor născuți între 1950 și 1979, la 10% în rândul celor născuți după anul 2000. În schimb, abuzul verbal a crescut: de la 12% în rândul celor născuți înainte de 1950, la aproximativ 20% în rândul celor născuți după anul 2000.

Cercetătorii estimează că aproximativ un copil din șase este victima abuzului fizic (în principal din partea familiei sau îngrijitorilor), dar unul din trei este supus abuzului verbal.

„Acest studiu confirmă ceea ce supraviețuitorii și profesioniștii știu de mult timp: cuvintele pot răni profund și pot avea un impact de durată asupra sănătății mintale și dezvoltării unui copil. Cu toții avem momente de suprasolicitare, dar prea mulți adulți recurg la cuvinte dure fără să realizeze pagubele pe care le provoacă”, declară Jessica Bondy, fondatoarea organizației Words Matter, care militează pentru eliminarea abuzului verbal din partea adulților față de copii.

„Orice progres făcut în reducerea abuzului fizic riscă să fie anulat de creșterea abuzului verbal. Trebuie să acționăm acum pentru a combate efectele de durată ale unui limbaj crud, critic sau controlator. Trebuie să-i construim pe copii, nu să-i distrugem. Sănătatea mintală a noii generații și viitorul nostru comun depind de acest lucru”, a mai subliniat ea.

