Abuzuri la Spitalul de Psihiatrie Săpoca: pacienți bătuți, târâți și imobilizați fără motiv. A fost deschis dosar penal

Doi pacienţi bruscaţi, o femeie lovită cu palma peste cap, fără justificare, o alta târâtă pe jos prin salon, legată ulterior, având o pătură pe cap şi alţi pacienţi imobilizați împotriva voinței lor, deşi erau calmi şi cooperanţi, sunt o parte dintre aspectele relevate în raportul privind vizita de monitorizare desfăşurată la Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca din județul Buzău, în perioada 16-22 iunie. Polițiștii fac cercetări și a fost deschis un dosar penal.

În data de 11 iunie, printr-un ordin al preşedintelui Consiliului de Monitorizare a fost dispusă efectuarea unei vizite de monitorizare la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, inclusiv în secţiile exterioare Ojasca şi Nifon, scrie Agerpres.

Potrivit Consiliului, obiectivul vizitei a fost cel de a evalua condiţiilor din unităţile medicale, verificarea respectării drepturilor pacienţilor şi identificarea eventualelor disfuncţionalităţi.

„Vizita a fost declanşată ca urmare a unei sesizări înregistrate la data de 15.05.2025, care semnala posibile încălcări ale drepturilor persoanelor internate. Printre aspectele reclamate se numără presupuse acte de abuz fizic şi verbal din partea personalului, lipsa intervenţiilor corective din partea conducerii, atitudini ostile faţă de angajat. (...) Spitalul joacă un rol strategic la nivel judeţean, regional şi naţional, fiind una dintre cele patru unităţi din România abilitate să interneze pacienţi conform prevederilor art. 110 din Codul Penal.

Spitalul funcţionează cu o capacitate de 830 de paturi (dintre care 45 alocate Secţiei de Neurologie), spitalul asigură servicii de specialitate pentru populaţia judeţului Buzău (aproximativ 405.000 locuitori), dar şi pentru pacienţi proveniţi din alte 9 judeţe (Brăila, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Tulcea, Ilfov) şi din Municipiul Bucureşti, conform arondării stabilite prin ordin al Ministerului Sănătăţii", precizează raportul privind vizita de monitorizare desfăşurată la unitatea spitalicească.

Supraaglomerare în luna iunie 2025

Potrivit documentului, în luna iunie 2025, unitatea se confrunta cu un grad crescut de ocupare, conducerea demarând proiecte de investiţii şi reconfigurare funcţională vizând creşterea calităţii serviciilor medicale şi alinierea la prevederile internaţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

„În secţiile Psihiatrie V şi VI din Ojasca au fost identificate cazuri ale unor pacienţi fără familie, care au adresa de domiciliu stabilită pe spital. Cu toate că asistenţii sociali au înaintat numeroase cereri către autorităţile locale pentru transferul acestora în centre de îngrijire şi asistenţă, nu s-au găsit soluţii concrete, autorităţile invocând lipsa serviciilor sau a locurilor disponibile.

Pe parcursul evaluării, echipa a observat că secţiile de Psihiatrie V şi VI Cod Penal funcţionează în pavilioane vechi, cu o infrastructură depăşită şi o capacitate care nu corespunde nevoilor actuale, ceea ce determină o supraaglomerare permanentă şi dificultăţi în asigurarea condiţiilor de siguranţă, intimitate şi igienă. În unele saloane, s-au remarcat saltele uzate, mobilier degradat, dotări sanitare nefuncţionale sau improprii, precum şi spaţii comune care necesită reconfigurare. Servirea meselor presupune parcurgerea unor distanţe considerabile între pavilioane şi blocul alimentar, fapt care creează disconfort, mai ales în sezonul rece.

Conducerea spitalului a luat deja măsuri rapide ca reacţie la deficienţele identificate, inclusiv înlocuirea saltelelor uzate, comandarea unor dotări sanitare noi, precum şi igienizarea şi reparaţia punctuală a unor spaţii”, mai notează în raport.

Tratament inuman, degradant și de tortură

Totodată, în cadrul Secţiei Ojasca, echipa Consiliului de Monitorizare a constatat abateri grave de la unele proceduri, care pot constitui potenţiale forme de tratament inuman, degradant şi de tortură.

„În urma vizionării aleatorii a înregistrărilor camerelor de supraveghere, pe perioada maximă de stocare (30 zile), s-au identificat următoarele: în unele cazuri distincte, pacienţi aflaţi într-o stare vizibilă calmă şi cooperantă au fost supuşi contenţionării fizice fără justificare medicală evidentă. Într-unul dintre cazuri, pacientul aştepta liniştit personalul, oferindu-şi singur braţele, ceea ce indică o rutină abuzivă, şi nu o intervenţie de urgenţă.

Deşi registrele de contenţionare menţionează monitorizarea funcţiilor vitale la fiecare 15 minute, în imaginile analizate nu a fost observată nicio verificare de către personalul medical pe durata imobilizării. În două cazuri, pacienţii au fost bruscaţi şi loviţi anterior contenţionării, unul dintre ei fiind ridicat pe saltea şi trântit, cu impact asupra peretelui şi cădere ulterioară pe podea. Într-un al treilea incident, o infirmieră a deschis fereastra unei paciente care era calmă şi a lovit-o cu palma peste cap, fără nicio provocare sau justificare.

Într-un alt incident, un infirmier loveşte o pacientă care iese de la toaletă şi o împinge, aceasta cade, iar infirmierul o târăşte pe jos prin salon, unde o contenţionează. După legarea pacientei acesta îi pune pătura pe ea, acoperindu-i faţa, aceasta neputând să scoată capul de sub pătură”, dezvăluie documentul.

Autoritățile au ridicat probe video

În urma constatărilor, echipa de monitorizare a sesizat autorităţile, care s-au deplasat la faţa locului şi au ridicat registrele de contenţionare şi înregistrările video, demarând verificări.

„Conform declaraţiilor conducerii spitalului şi documentelor puse la dispoziţie, în ultima perioada, în cadrul Secţiei Ojasca, au mai fost demarate cercetări disciplinare interne, iar acolo unde s-au constatat abateri grave, au fost sesizate instituţiile competente pentru aplicarea măsurilor legale. De asemenea, echipa a mai constatat că unii pacienţi erau izolaţi în dormitor, uşile lor erau închise cu cheia, acest lucru nefiind consemnat în registrul de izolare şi contenţionare.

Conform documentelor puse la dispoziţia echipei de monitorizare şi discuţiilor purtate cu personalul medical şi auxiliar, reiese că angajaţii au fost instruiţi periodic cu privire la procedurile instituţionale privind prevenirea abuzului, gestionarea cazurilor de vulnerabilitate şi aplicarea măsurilor de protecţie.

Totodată au fost demarate sesiuni specifice de instruire după constatarea abaterilor din Secţia Ojasca, care au vizat: clarificarea limitelor legale privind contenţionarea; responsabilităţile individuale ale angajaţilor în protejarea pacienţilor; procedurile corecte de raportare a incidentelor şi suspiciunilor de abuz”, mai spune raportul Consiliului de Monitorizare

Mai mult decât atât, în unele secţii din Ojasca au fost constatate situaţii în care procedura de imobilizare împotriva voinței nu a fost aplicată conform reglementărilor.

„Ca urmare a acestor constatări, echipa a sesizat de urgenţă organele competente, iar conducerea unităţii a colaborat activ, punând la dispoziţie registrele şi înregistrările necesare anchetei. Conform documentelor şi declaraţiilor primite, în perioadele anterioare au fost deja iniţiate cercetări disciplinare interne, iar acolo unde s-au confirmat abateri grave, au fost dispuse măsuri administrative sau notificări către instituţiile abilitate, inclusiv poliţie”, mai notează raportul de monitorizare.

Conducerea Spitalului Săpoca tace

Contactată telefonic, conducerea unităţii spitaliceşti nu a putut fi găsită pentru a acorda un punct de vedere faţă de raportul Consiliului de Monitorizare.

Pacienţi agresaţi, ţinuţi în condiţii improprii şi hrăniţi cu mâncare expirată. Asta au descoperit în urmă cu o lună inspectorii Consiliului de Monitorizare, în urma unui control la Spitalul de Psihiatrie Săpoca.

„Am găsit câteva drepturi care nu sunt respectate ale pacienţilor, faptul că în unele pavilioane nu sunt îndeplinite condiţiile de cazare, am găsit mizerie, saltele îmbibate în urină, murdare, perne, mâncarea pot să vă spun că este foarte bună, am gustat din mâncare. Am găsit 21 de kilograme de carne de pui care era expirată. Iar cu privire la acele abuzuri, au fost doar abuzuri şi rele tratamente, nu au fost bătuţi. Eu nu am văzut bătaie pe camerele de filmat, am văzut doar îmbrânceală, împins, o palmă în cap şi, singura care a fost mai gravă, un infirmier a ridicat salteaua şi a trântit jos un pacient care în timpul căderii s-a lovit de zid şi după aceea a căzut jos. Dar aici, în Ojasca, există şi o secţie paliativă şi o secţie de copii pe care am găsit-o în ordine, perfect. (...) Numai la Ojasca (au fost găsite problemele - n.r.), atât. Ojasca, aici, unde sunt majoritatea cu Cod penal. Secţia de copii, secţia paliativă din Ojasca respectă normele legale”, a declarat pentru AGERPRES în data de 18 iunie, cu ocazia controlului, inspectorul Clara Mica de la Consiliul de Monitorizare.

Poliția face cercetări

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorilor.

„Poliţiştii au fost sesizaţi de către reprezentantul unei structuri cu atribuţii de control cu privire la faptul că, pe timpul unui control aflat încă în derulare, din activităţile de verificare ar fi reieşit indicii ale unor posibile nereguli referitoare la monitorizarea şi îngrijirea pacienţilor unei unităţi medicale de neuropsihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă Buzău. Ca urmare a sesizării a fost constituită o echipă complexă de poliţişti care a demarat cercetările specifice sub coordonarea parchetului, pentru clarificarea sesizării, cu menţiunea că va pune la dispoziţia poliţiştilor un raport cuprinzând concluziile, la finalizarea acestuia.

În cauză au fost demarate cercetări şi s-a deschis un dosar penal pentru a stabili, sub coordonarea parchetului şi în urma materialului probator administrat, dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu”, a declarat anterior purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, Ane-Mari Vrapciu.

Unitatea spitalicească are obligaţia să comunice Consiliului de Monitorizare, în termen de 30 de zile, un răspuns motivat privind recomandările şi măsurile dispuse.

Editor : A.P.