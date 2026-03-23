Live TV

Accesul minorilor la rețele sociale: Două treimi dintre români sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime legale (sondaj Inscop)

Data actualizării: Data publicării:
copil care sta pe telefon
FOTO: Shutterstock
Din articol
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, două treimi dintre români sunt total de acord cu stabilirea unei vârste minime legale pentru accesul minorilor la rețele sociale. 

„65,4% dintre români sunt total de acord cu stabilirea unei vârste minime legale pentru accesul minorilor la rețele sociale. 16,7% sunt oarecum de acord, 3,6% oarecum împotrivă, iar 12,2% total împotrivă. 2,1% nu știu sau nu răspund”, arată studiul citat. 

Votanții USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime legale pentru accesul minorilor la rețelele sociale într-o proporție mai mare decât media populației. Mai ales persoanele cu educație primară și locuitorii din Capitală sunt împotriva introducerii unei vârste minime legale pentru accesul minorilor la rețelele sociale. 

Vârstă minimă pentru accesul minorilor 

Dintre cei care sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime legale pentru accesul minorilor pe rețelele sociale, 27,7% consideră că aceasta ar trebui să fie 16 ani, 17,2% indică vârsta de 18 ani, 16,6% vârsta de 14 ani, iar 8,3% vârsta de 15 ani. 

Consideră că vârsta de 16 ani ar trebui să fie cea minimă pentru accesarea rețelelor sociale în special: votanții USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București, angajații din mediul privat. 

Indică vârsta de 18 ani ca fiind minimă pentru accesul pe rețelele sociale mai ales: votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară. 

Tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară și angajații din sectorul public cred într-o proporție mai mare ca restul populației că vârsta minimă legală pentru accesul minorilor pe rețelele sociale ar trebui să fie cea de 14 ani. 

Grupuri vulnerabile în utilizarea rețelelor sociale 

Sondajul de opinie mai arată că 48,6% dintre respondenți consideră că minorii reprezintă grupul cel mai vulnerabil în ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale, 26,2% indică întreaga populație, 12,1% persoanele vârstnice, 8,1% persoanele cu studii primare, iar 1,1% alte grupuri. Ponderea non-răspunsurilor este de 3,9%. 

Consideră că minorii reprezintă grupul cel mai vulnerabil în ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale mai ales: votanții PNL și AUR, persoanele sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare. 

Sunt de părere că întreaga populație este vulnerabilă în special: votanții PSD și persoanele cu educație primară. 

Votanții PSD și locuitorii din București cred într-o proporție mai mare ca restul populației că persoanele vârstnice reprezintă cel mai vulnerabil grup în ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale. 

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Sprijinul foarte ridicat pentru introducerea unei vârste minime indică o legitimitate socială solidă pentru intervenția statului, percepută ca necesară în protejarea minorilor în spațiul digital. Diferențele apar nu asupra principiului, ci asupra nivelului de restricție, unde se disting clar orientări mai permisive în rândul grupurilor active și educate și poziții mai restrictive în rândul celor mai vârstnici și cu educație primară. Absența unei majorități clare în jurul unei singure vârste arată că normele sociale sunt încă în formare, iar societatea nu a stabilit un reper comun privind momentul adecvat al accesului. În același timp, concentrarea percepției de vulnerabilitate asupra minorilor confirmă că această categorie este văzută drept principalul beneficiar al oricărei reglementări. Extinderea vulnerabilității și către întreaga populație sau alte grupuri sugerează o preocupare mai largă față de efectele rețelelor sociale, ceea ce poate susține măsuri de protejare mai ample decât simpla limitare de vârstă”. 

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. 

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României, pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim-planul dezbaterii publice vocea cetățenilor. 

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Digi Sport
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Desperate guy staring at phone screen in misery symbolizing toxic social media overuse. Obsession and excessive information affecting the mental health, anxiety and depression. Camera B.
TikTok, în topul rețelelor sociale care dezinformează despre sănătatea mintală – studiu. Reacția platformei
Poliția Română
Ce a pățit un bărbat din Galați care a îndemnat pe Facebook la violențe contra polițiștilor. Limitele libertății de a posta orice
accident rutier
Românii susțin suspendarea permisului pentru neplata amenzilor. Aproape 75% cred că traficul este nesigur (sondaj)
Oameni pe strada in Bucuresti
Ce spun românii, întrebați dacă țara noastră e sigură. Percepția asupra securității diferă puternic între urban și rural (sondaj)
oameni pe strada
Ce cred românii despre viitoarea reformă administrativă: peste jumătate vor comasarea localităților și regiuni mai mari (sondaj)
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
Paris, France - March 16, 2026: A pen indicates the Strait of Hormuz on a Marine Traffic map, symbolizing maritime analysis and strategic planning
„Un eveniment de tip lebădă neagră, cu implicații devastatoare”...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Armata Iranului, mesaj pentru...
Spitalul CF2
Construit după un proiect al arhitecților germani, pe un teren donat...
Ultimele știri
Simulare Bac 2026 la limba română: Cerințele pentru elevi și tema eseului de la subiectul al III-lea
Conflictul din Orientul Mijlociu va avea consecințe grave pentru economia mondială pe termen lung, avertizează AIE
O polițistă din Vâlcea a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu. Conducerea IPJ a declanșat o anchetă internă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur nu mai e retrograd. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie în această săptămână
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500...
Fanatik.ro
Rețeta Ceaușescu, aplicată la Budapesta: de ce blocarea Ucrainei e o criză falsă. Fost consilier...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri despre transferurile din vară de la FCSB: „Trei-patru jucători trebuie să vină. Pe...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
Pro FM
Imagini virale cu Justin Timberlake în arest: „Mă tratați ca pe un criminal”. Artistul a făcut o serie de...
Film Now
Cine l-a salvat pe Chuck Norris când și-a pierdut „sufletul” la Hollywood: „A fost un exemplu de credință și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Filmul care înregistrează cel mai profitabil debut al anului la box office. Scor de 95% pe Rotten Tomates
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...