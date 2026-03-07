Live TV

Accident cu patru mașini în Bistrița-Năsăud: 12 persoane implicate, o femeie și doi copii au fost transportați la spital

Data publicării:
semn accident rutier
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Patru maşini în care se aflau 12 persoane s-au lovit, sâmbătă, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – au fost transportaţi la spital.

Un echipaj de prim ajutor SMURD, o ambulanţă SAJ şi un echipaj de pompieri intervin, sâmbătă, în localitatea Viişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, la un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme, scrie News.ro.

„În total, în accidentul rutier au fost implicate 12 persoane, dintre acestea, o femeie şi doi copii in vârstă de 12, respectiv 17 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale fiind transportaţi la spital”, a anunat ISU Bistriţa-Năsăud.

Pompierii precizează că tot la spital, dar în calitate de însoţitor, a fost transportată şi mama copiilor împreună cu alţi doi copii care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
victor ponta oana toiu
2
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
3
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Donald Trump
4
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Victor Ponta
5
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Digi Sport
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politist
Trafic complet blocat pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea. Şoferul a fost rănit
masina si tir tamponate
Accident grav: Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit după ce un autoturism şi un TIR s-au ciocnit în județul Brăila
2026-03-03-7601
Momentul accidentului provocat de jucătorul echipei Rapid. Kader Keita a fost pus sub control judiciar
masina politie
Accident grav în Piața Romană din centrul Bucureștiului. O femeie a fost lovită de o mașină în timp ce traversa
2026-03-03-7603
Un jucător de la Rapid a fost reținut 24 de ore, acuzat că a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte...
președintele Iranului
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune...
United Arab Emirates, Dubai, Aerial view of airport
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după interceptarea unei...
Vladimir Putin
Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la...
Ultimele știri
MAI redimensionează personalul din prefecturi. Predoiu anunță creșterea bugetului și reduceri în județele mai mici
Război în Orientul Mijlociu, ziua 8. Gărzile Revoluționare anunță un atac în EAU. SUA trimit încă un portavion spre Orientul Mijlociu
Mircea Abrudean, despre atmosfera din Coaliție: „Nu e întotdeauna așa cum pare”. Ce spune despre amenințările PSD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Fanatik.ro
Ce i-a spus Valentin Ceaușescu lui Miodrag Belodedici despre ”fuga” sa din țară de dinainte de Revoluție...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Veşti extraordinare despre Dan Petrescu: „E ţiplă! La prima ofertă a plecat”
Adevărul
Atac terestru al SUA în Iran sau negocieri de pace? Planurile Washingtonului, decriptate de experți: „Există...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariul ”grav” care l-ar putea face pe Donald Trump să capituleze: ”SUA ar fi obligate”
Pro FM
Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată la 36 de ani. Primele imagini cu burtica de gravidă
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Mecanic român păgubit de 6.000 de euro de un conațional în Spania: „Mi-a spus că trimite doi albanezi să-mi...
Newsweek
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, mărturisire dureroasă despre operația care i-a schimbat viața: „Am mințit când am spus...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii