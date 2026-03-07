Accident cu patru mașini în Bistrița-Năsăud: 12 persoane implicate, o femeie și doi copii au fost transportați la spital

Patru maşini în care se aflau 12 persoane s-au lovit, sâmbătă, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – au fost transportaţi la spital.

Un echipaj de prim ajutor SMURD, o ambulanţă SAJ şi un echipaj de pompieri intervin, sâmbătă, în localitatea Viişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, la un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme, scrie News.ro.

„În total, în accidentul rutier au fost implicate 12 persoane, dintre acestea, o femeie şi doi copii in vârstă de 12, respectiv 17 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale fiind transportaţi la spital”, a anunat ISU Bistriţa-Năsăud.

Pompierii precizează că tot la spital, dar în calitate de însoţitor, a fost transportată şi mama copiilor împreună cu alţi doi copii care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

