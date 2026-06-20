Accident cu trotinetă electrică în Sibiu: o fată de 15 ani a pierdut controlul și a ajuns la spital

O adolescentă de 15 ani a fost rănită, sâmbătă, după ce a căzut cu trotineta electrică, pe o stradă din localitatea sibiană Cisnădie.

„Poliţiştii rutieri au intervenit la un autoaccident de circulaţie produs pe strada Cetăţii, în localitatea Cisnădie. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Cetăţii, în localitatea Cisnădie, o localnică, în vârstă de 15 ani, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a căzut pe carosabil”, a anunţat, sâmbătă, IPJ Sibiu, scrie News.ro.

Fata a suferit un traumatism cranian cu hematom frontal, fiind transportată la Spitalul de Pediatrie.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier.

Editor : Ana Petrescu