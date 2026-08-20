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Accident în Mediaș, cu 22 de persoane implicate. Șase au fost evaluate medical, patru au ajuns la spital

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accident microbuz sibiu
Foto: ISU Sibiu
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Patru persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare după un accident în care au fost implicate un autobuz și mai multe autoturisme, în municipiul Mediaș, județul Sibiu. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, însă după un timp autoritățile au dezactivat Planul Roșu de intervenție.
 
ACTUALIZARE 13:18 Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat în municipiul Mediaș, județul Sibiu, după accidentul rutier în care au fost implicate un autobuz și mai multe autoturisme.

În accident au fost implicate 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și doi minori. Șase persoane au fost evaluate medical la fața locului, transmite IGSU.

În urma evaluării, patru adulți au fost transportați la spital. Aceștia au suferit traumatisme ușoare.

Celelalte două persoane evaluate medical au refuzat transportul la spital.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Știrea inițială

Din primele informații, șase persoane sunt evaluate medical la fața locului, toate fiind conștiente, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

La intervenție participă patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), două autospeciale pentru transport personal și multiple victime, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Echipajele medicale evaluează victimele și acordă îngrijiri, dacă este necesar.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : Ana Petrescu

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