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Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, unul s-a răsturnat

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șine de cale ferată
Foto: GettyImages
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Un vagon s-a răsturnat şi alte patru au deraiat, joi după-amiază, în zona de manevră a CF Palas, în municipiul Constanţa, fiind vorba de un tren de marfă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”.

Conform sursei citate, accidentul feroviar nu s-a soldat cu victime, mai scrie Agerpres.

„Intervenim cu o autospecială de stingere şi un echipaj de descarcerare. Situaţia este în dinamică", a transmis ISU "Dobrogea”.

Surse din CFR spun că trenul respectiv ar fi transportat pulbere de sulf.

„Nu este afectată circulaţia trenurilor de călători”, a mai informat sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

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