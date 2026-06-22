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Accident în Bihor: doi oameni au murit, iar un copil este în stare gravă după ciocnirea a două mașini

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accident rutier triunghi semn
Foto: Getty Images
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Două persoane au murit, iar un copil a fost rănit grav într-un accident rutier produs în noaptea de duminică spre luni pe DN 19, în localitatea Adoni, județul Bihor. În coliziunea dintre două autoturisme au fost implicate cinci persoane, alte două victime fiind transportate la spital.

„În noaptea de duminică spre luni, 22 iunie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit pentru salvarea victimelor unui grav accident rutier produs pe DN 19, pe raza localităţii Adoni, comuna Tarcea, în care au fost implicate cinci persoane aflate în două autoturisme”, anunţă ISU Bihor, scrie News.ro.

Pompierii militari au acţionat pentru descarcerarea a trei persoane rămase încarcerate în autoturismele avariate, două dintre acestea - un bărbat şi o femeie - aflându-se în stop cardio-respirator. Echipajele medicale şi paramedicale au efectuat manevre de resuscitare în cazul celor două persoane aflate în stop cardio-respirator şi au acordat îngrijiri medicale celorlalte trei victime, care au fost ulterior transportate la spital, una dintre acestea, un minor, aflându-se în stare gravă.
În pofida eforturilor depuse de echipaje, bărbatul şi femeia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acestora.

Accidentul a fost semnalat prin numărul unic 112, în jurul orei 23.30, la faţa locului fiind mobilizate de urgenţă, şase echipaje de pompieri militari din cadrul Staţiei Valea lui Mihai, Staţiei Săcueni şi Detaşamentului Marghita, cu o autospecială de descarcerare grea, două autospeciale de intervenţie cu modul de descarcerare şi cu trei ambulanţe SMURD tip B2, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

Editor : Ana Petrescu

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