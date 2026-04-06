Accident grav în Hunedoara: doi adolescenți de 17 ani, răniți după ce motocicleta lor a fost proiectată într-un tractor

Doi adolescenți, un băiat și o fată, ambii în vârstă de 17 ani, au fost transportați la spital luni seară, după ce motocicleta pe care se aflau a fost implicată într-un accident pe DN 7, în orașul Simeria, județul Hunedoara.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Hunedoara, tânărul, din comuna Beriu, conducea motocicleta din direcția Orăștie spre Deva și ar fi încercat să depășească un autoturism care circula în fața sa, pe același sens de mers, scrie News.ro.

„În timpul manevrei, motocicleta ar fi intrat în coliziune laterală cu autoturismul, ulterior fiind proiectată într-un autotractor, condus de un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Deva, care circula regulamentar din sens opus, pe direcţia Deva–Orăştie”, au precizat reprezentanții poliției.

În urma impactului, atât conducătorul motocicletei, cât și pasagera acestuia, o tânără de 17 ani din municipiul Hunedoara, au suferit răni. Cei doi au fost preluați de echipajele medicale și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

