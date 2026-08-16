Două autoturisme în care se aflau şapte persoane au fost implicate, duminică, într-un accident rutier produs în judeţul Constanţa. La locul accidentului au intervenit cinci ambulanţe şi elicopterul SMURD.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină la un accident produs la ieşirea din localitatea Amzacea spre Comana, scrie News.ro.

În cele două autoturisme se aflau şapte persoane, dintre care doi minori.

În urma accidentului, cinci persoane vor fi transportate la spital. Printre acestea se numără şi cei doi minori, care au suferit politraumatisme, potrivit reprezentanţilor ISU Dobrogea.

La faţa locului au fost trimise cinci ambulanţe şi elicopterul SMURD.

Editor : Ana Petrescu