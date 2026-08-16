Live TV

Video Accident grav în județul Constanța. Cinci persoane, transportate la spital. A fost chemat şi elicopterul SMURD

Data actualizării: Data publicării:
elicopter smurd
Foto: ISU
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două autoturisme în care se aflau şapte persoane au fost implicate, duminică, într-un accident rutier produs în judeţul Constanţa. La locul accidentului au intervenit cinci ambulanţe şi elicopterul SMURD.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină la un accident produs la ieşirea din localitatea Amzacea spre Comana, scrie News.ro.

În cele două autoturisme se aflau şapte persoane, dintre care doi minori.

În urma accidentului, cinci persoane vor fi transportate la spital. Printre acestea se numără şi cei doi minori, care au suferit politraumatisme, potrivit reprezentanţilor ISU Dobrogea.

La faţa locului au fost trimise cinci ambulanţe şi elicopterul SMURD.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
2
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma...
procuror accident brasov
5
Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov a fost declarat apt să conducă, la...
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Digi Sport
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident rutier con rutier
Accident pe DN1F, între Cluj-Napoca și Zalău. Un stâlp de electricitate a căzut pe șosea, traficul este blocat
accident brasov
Anunțul procurorilor după accidentul din centrul Brașovului, unde un șofer a lovit cu mașina trei turiști aflați pe trotuar
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9NzAwOTkwZjc1ZjFlMWRlODAxMzk2OGIxZGM3MTMzNGY=.thumb (3)
Cine este Alexandru, tânărul din Piatra Neamț ucis pe trotuar în Brașov. Ar fi împlinit 26 de ani peste 10 zile
accident rutier
Şerbănescu (CNAIR): Numărul tinerilor morţi în accidente l-a depăşit pe cel al deceselor provocate de tuberculoză şi droguri
accident rutier triunghi semn
O fetiță de 9 ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod, la Cluj-Napoca. Alte trei persoane sunt rănite
Recomandările redacţiei
Spain Air Force F-18 during the Tactical Leadership Programme in Albacete, Barcelona - 24 Sep 2025
Aliații NATO au doborât încă o dronă care a intrat în România...
pompa de carburant
Cu cât s-a ieftinit motorina duminică, după reducerea accizei cu 20%...
drona militara Shahed in aer
Dronă doborâtă în județul Galați. Mărturiile localnicilor: „Mi-a fost...
nicusor dan si copiii, in vacanta la fagarasfagaras
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de...
Ultimele știri
HARTA Cod galben de caniculă în vestul și centrul țării. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și răcire accentuată de luni seară
Metodă inedită de camuflaj: Un hoț din Kiev s-a uns cu smoală pentru a deveni „invizibil”. Polițiștii l-au curățat în 5 ore
Incendiu pe DN5, în Giurgiu. Un autotren încărcat cu bomboane a ars aproape în întregime
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Li s-a spus că șansele de a deveni părinți sunt aproape zero. Ce a urmat i-a uimit chiar și pe medici: „A...
Cancan
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în...
Fanatik.ro
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR...
Adevărul
Unul dintre cele mai dezastruoase exerciții militare din istorie. Debarcarea din Normandia, aproape...
Playtech
Meseriile pe care tinerii le-au ocolit ani la rând sunt acum la mare căutare. Salariile ajung la 7.000 de euro
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O rusoiacă de 26 de ani a ”cucerit” Europa! România nu a existat
Pro FM
Madonna, confesiuni neașteptate la 67 de ani. De ce a ales acum să renunțe la imaginea ei prea provocatoare
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
„Pe Via poți să mergi ore întregi fără să vezi un alt om”. Comparația virală între Via Transilvanica și...
Newsweek
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Rață prinsă cu „viteză excesivă” în Elveția. O rață a zburat prea repede și acum 7 ani, în același loc
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...