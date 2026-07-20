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Accident grav în Munții Ciucaș: patru persoane rănite după ce o mașină s-a izbit de o stâncă. Intervenție dificilă a salvatorilor

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salvamont prahova
Foto: Salvamont Prahova Facebook
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Patru persoane au fost rănite după ce un autoturism s-a izbit de o stâncă în zona Cabanei Ciucaș, în județul Prahova. Salvamontiștii și echipele SMURD desfășoară, luni, o intervenție dificilă pentru evacuarea victimelor dintr-o zonă montană greu accesibilă, unde ambulanțele nu pot ajunge.

Accidentul s-a produs pe drumul care coboară de la Cabana Ciucaș spre stațiunea Cheia, după ce autoturismul în care se aflau șase persoane a derapat și a intrat într-o stâncă, scrie News.ro.

În urma impactului, patru ocupanți au suferit multiple fracturi și traumatisme, în timp ce ceilalți doi au scăpat nevătămați.

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Salvamontiștii și paramedicii acționează pentru transportarea răniților până într-un punct în care aceștia pot fi preluați de ambulanțe. Misiunea este îngreunată de terenul accidentat și de necesitatea ca victimele să fie coborâte cu mare atenție, pentru a nu le agrava leziunile.

La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă, un vehicul de tip UTV și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Potrivit primelor informații, victimele se aflau într-un autoturism cu tracțiune integrală, însă nu era vorba despre un vehicul special destinat off-road-ului.

Editor : Alina Popescu

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