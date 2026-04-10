Un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule și șapte persoane s-a produs, vineri pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș spre Moșna, în județul Sibiu. A fost necesară intervenția echipajelor iar persoanele încarcerate au fost scoase în siguranță și predate echipajelor medicale. Cinci persoane au fost transportate la spital, iar Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

ACTUALIZARE 15:58 În urma evaluării medicale, cinci persoane au fost transportate la spital, a transmis IGSU. Este vorba despre un tânăr de 19 ani, cu multiple traumatisme, conștient, o minoră de 16 ani cu traumatism la picior și un minor de 17 ani cu traumatism cranian.

De asemenea, un bărbat de 36 de ani, cu traumatism grav la picior, a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la spitalul din Târgu Mureș, iar o femeie de 31 de ani, care a prezentat episoade de pierdere a stării de conștiență și o plagă la nivelul urechii, a fost dusă la unitatea medicală.

Celelalte două persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. Planul Roșu de Intervenție a fost ulterior dezactivat.

ACTUALIZARE 15:11 „Persoanele încarcerate au fost extrase în siguranță și predate echipajelor medicale. De asemenea, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o ambulanță SMURD cu medic”, a anunțat ISU Sibiu.

Potrivit sursei citate, misiunea este în continuare în dinamică, iar echipajele acționează pentru acordarea asistenței medicale victimelor și gestionarea situației operative.

Foto: ISU Sibiu

Știrea inițială

Potrivit ISU Sibiu, la sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că în accident sunt implicate șapte persoane, motiv pentru care la nivelul județului a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție, scrie News.ro.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple și trei ambulanțe SAJ, precum și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.

Reprezentanții ISU au precizat că două persoane necesită intervenția echipajelor de descarcerare, iar potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, trei persoane ar fi încarcerate.

Traficul rutier în zonă este complet blocat.

Editor : Ana Petrescu