Accident grav pe DN 17, în Bistrița-Năsăud: un șofer a murit după ce mașina lui s-a ciocnit cu un autobuz

O persoană a murit, iar alte două au fost rănite într-un accident produs miercuri dimineață pe DN 17, în localitatea Cristeștii Ciceului, județul Bistrița-Năsăud. În coliziune au fost implicate un autoturism și un autobuz, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean.

Victima decedată este șoferul autoturismului, un bărbat de 47 de ani, scrie Agerpres. Conform polițiștilor, acesta, din localitatea Beudiu, ar fi intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 44 de ani, din Breaza, care circula din sens opus.

În urma impactului, conducătorul autoturismului și-a pierdut viața. Șoferul autobuzului și un pasager au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilotest a șoferului autobuzului a indicat că acesta nu consumase alcool. Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Beclean continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Traficul rutier în zonă s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens de mers.

La intervenție au participat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud: o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Șoferul autobuzului a fost transportat la UPU SMURD Bistrița, prezentând o fractură deschisă la un picior, iar un pasager în vârstă de 71 de ani a fost dus la spitalul din Beclean cu un traumatism cranian.

