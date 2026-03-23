Accident grav pe DN 24, în Vaslui: o persoană a murit, iar cabina unui TIR a fost cuprinsă de un incendiu

O persoană a murit, luni seară, în urma unui accident rutier produs pe DN 24, în zona localității Costești, județul Vaslui, după ce un autoturism și un camion s-au ciocnit. În urma impactului, cabina TIR-ului a fost cuprinsă de un incendiu, însă șoferul a reușit să se evacueze, traficul fiind blocat pe ambele sensuri de mers.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN 24, în zona localității Costești, județul Vaslui.

Au fost implicate un autoturism și un camion, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu la cabina camionului.

„Şoferul acestuia s-a autoevacuat, însă conducătorul autoturismului a decedat”, a informat sursa citată.

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, iar valorile de trafic sunt în creștere în ambele direcții. Autoritățile estimează reluarea circulației în jurul orei 19:00.

