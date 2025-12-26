Două persoane au murit, iar o a treia a fost rănită grav, în urma unui accident care a avut loc pe DN17 Vatra Dornei-Bistrița, în localitatea Prundu Bărgăului.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum autoturismul condus de un tânăr pătrunde pe contrasens, evită o mașină care circula regulamentar, însă șoferul pierde controlul volanului.

El intră într-un cap de pod, după care se izbește frontal cu un alt autoturism are circula din sens opus. Au fost patru victime încarcerate în urma acestui impact. A fost făcută descarcerarea victimelor, însă două persoane nu au putut fi salvate și a fost declarat decesul la fața locului.

O a treia victimă a fost transportată la spital cu leziuni grave. Traficul a fost blocat și reluat după ora 8.00, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Editor : Ana Petrescu