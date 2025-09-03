Un accident între un autocar și o mașină a avut loc, miercuri dimineață în județul Botoșani, pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit IGSU.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Foto: ISU Botoșani

Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.

