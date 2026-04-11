Accident grav pe un drum din Timiș: coliziune între două mașini, urmată de un incendiu. O femeie a murit

O femeie de 72 de ani, pasageră în unul din autoturismele implicate în accidentul de sâmbătă de pe DN 59C, între Comloşu Mare şi Teremia Mare, a fost declarată decedată, deşi i s-au efectuat manevrele de resuscitare la faţa locului.

Poliţiştii timişeni au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă, scrie Agerpres.

Potrivit Poliţiei Timiş, un bărbat de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 59C dinspre Comloşu Mare spre Teremia Mare, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 78 de ani.

În urma accidentului a izbucnit un incendiu şi au rezultat patru victime - cei doi şoferi şi câte o femeie pasager în fiecare maşină, respectiv o femeie de 25 de ani şi una de 72 de ani. Niciunul dintre şoferi nu consumase alcool.

Editor : Ana Petrescu