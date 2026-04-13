Accident grav pe Valea Oltului: trei mașini implicate, o persoană în stop cardio-respirator și trafic blocat pe DN 7

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază pe DN 7, în zona localității Tuțulești, județul Vâlcea, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune, traficul fiind complet blocat pe Valea Oltului. O persoană este în stop cardio-respirator, după ce a fost descarcerată, iar echipajele medicale intervin la fața locului.

„Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în apropierea localităţii Tuţuleşti, judeţul Vâlcea, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, unul dintre ele fiind proiectat în afara carosabilului, lângă calea ferată. Traficul rutier este oprit în ambele direcţii şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 16:00”, a transmis Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.



Potrivit ISU Vâlcea, în urma accidentului o persoană a rămas încarcerată, scrie News.ro. Aceasta a fost scoasă din maşină şi se află în stop cardio-repirator, fiind preluată de echipajele medicale care îi fac manevre de resuscitare.



La accident intervin pompieri şi paramedici din cadrul Staţiei de Pompieri Brezoi, cu o autospecială de stingere cu modul de dscarcerare şi o autospecială de descarcerare, precum şi trei echipaje medicale aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean.



Potrivit Poliţiei, o a doua persoană are, de asemenea, nevoie de îngrijiri medicale.



Poliţiştii recomandă şoferilor să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în zonă.

